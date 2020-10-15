فيديو.. ماكرون يعلن حظر التجول وإعلان الطوارئ في فرنسا

المواطن - متابعة

أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال ماكرون إن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية ومدن أخرى سيكون اعتبارًا من يوم السبت المقبل من الساعة 9 مساء حتى السادسة صباحًا.

وقال الرئيس الفرنسي: نعيش موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم أمس الأربعاء حال الطوارئ الصحية التي تشكّل إطارًا قانونيًّا لبعض القيود التي ستفرض بدءًا من منتصف ليل 17 أكتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.

وذكر محضر مجلس الوزراء أنّ اشتداد الأزمة “يبرر إعلان حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان”.

وسبق للسلطات الفرنسية أن رفعت حال الطوارئ الصحية في 10 يوليو.

وسجلت فرنسا أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.

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