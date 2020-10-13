فيديو.. متحدث التجارة يحذر من أساليب جديدة للنصب عبر الحسابات الوهمية

المواطن - الرياض

حذر المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من التعرض لعمليات نصب واحتيال من متاجر وهمية، مشددًا على ضرورة التأكد قبل الشراء من أن المتجر يملك سجلًا تجاريًّا.

حتى لا تتعرضون لعمليات نصب واحتيال من متاجر وهمية .. تأكدوا قبل الشراء أن المتجر يملك سجل تجاري، وذلك بالبحث بسهولة عبر: https://t.co/Yd5nKx5tqf

أو أنه مسجل في معروف من خلال: https://t.co/BV4Ga2qvuH .. pic.twitter.com/zMDLEkFePq — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) October 13, 2020

وأوضح الحسين في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن التأكد من ذلك بالبحث بسهولة عبر الرابط هنا أو أنه مسجل في معروف من خلال هنا.

وقال الحسين: إنه يوميًّا يأتي شكاوى من حسابات وهمية حيث يطلب المستهلك السلعة ولكن لا يحدث ذلك، مؤكدًا أن التعامل مع الحسابات الوهمية قد يوقع الشخص في قضايا جنائية.

وشدد متحدث التجارة على أنه يجب التعامل مع المتجر حين التأكد من سجله التجاري أو أن يكون مسجلًا في معروف، ولكن يجب الدخول شخصيًّا والتأكد لأن البعض يضع صورًا وهمية تزعم وجود المتجر.

وكان الحسين قد أكد أنه يعتبر مخالفًا للنظام من يمنح هويته لشخص آخر بغرض إصدار سجل تجاري وفتح مؤسسة لا يعلم عنها شيئًا.

وحذر من أنه قد يترتب على تلك الفعلة جريمة تستر تجاري أو تهرب ضريبي أو غش تجاري ومخالفات أخرى، بالإضافة إلى تورط صاحب الهوية في قضايا دون علمه.

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