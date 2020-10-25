فيديو.. مجهولون يحرقون لافتات الدعاية الانتخابية لمرتضى منصور

المواطن - متابعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحرق لافتات دعائية وصور للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح عن دائرة “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية.
وأكد ناشطون أن حرق لافتات مرتضى منصور وصوره، التي ظهرت في الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع بدائرته “ميت غمر”.
وتشهد دائرة “ميت غمر” معركة انتخابية ساخنة يتنافس فيها 36 مرشحاً بينهم رئيس فريق الزمالك لكرة القدم.
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