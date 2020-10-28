فيديو مرعب.. الأرض تنشق وتبتلع رجلًا والفئران تحاصره

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو مرعب لحظة سقوط رجل في حفرة صرف صحي كانت تعج بـ الفئران، مما جعل من الصعب عليه حتى فتح فمه وطلب المساعدة خوفًا من دخول القوارض في فمه.

والتقطت كاميرات المراقبة سقوط ليونارد شولدرز، 33 عامًا، من ولاية نيويورك الأمريكية لمسافة تجاوزت 4.5 متر، وذلك بعد أن انهار الرصيف الواقف عليه انتظارًا لحافلته.

ونُقل ليونارد على الفور إلى المستشفى، وقالت والدته سيندي وايت لشبكة NBC نيويورك: كان الوضع مخيفًا لكنه بخير الآن ويُعالج في المستشفى، مضيفة أنه كان يقف على الرصيف لذلك نزل بقدميه أولاً.

وتابعت: بعد أن سقط على قدميه بدأ الركام يتساقط ويضربه في رأسه لكنه لم يستطع الصراخ طلباً للمساعدة خوفاً من أن تدخل الفئران فمه، وظل على هذا الوضع لما يقرب من نصف الساعة اجتاحت فيها القوارض جسده بالكامل، وذلك حتى ووصل رجال الطوارئ والشرطة إلى مكان الحدث.

وتم وضع سياج مؤقت حول الحفرة لإصلاحها ويتم التحقيق في سبب انهيار الرصيف.

شارك الخبر