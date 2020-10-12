فيديو.. مزاد الإبل ينعش الحركة التجارية والسياحية في القيصومة

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

ساهم مزاد حفر الباطن للإبل في إنعاش الحركة الاقتصادية في مدينة القيصومة التي تبعد عن موقع المزاد مسافة 20 كيلو .

وذكر عدد من أهالي المدينة أن إقبال زوار المزاد كان له الأثر الكبير في انتعاش الحركة السوقية سواءً في الشقق المفروشة والاستراحات وكذلك المطاعم وبقية النشاطات التجارية .

وقال المواطن عمار الحربي إنه بلا شك كان لمزاد حفر الباطن للإبل الأثر الكبير في الحركة التجارية على مدينة القيصومة مما أدى إلى حجز كامل الشقق في المدينة بالإضافة إلى الإقبال الكبير على المحلات التجارية.

وأضاف المواطن نايف بن سمري أن مزاد حفر الباطن للإبل كان له الفضل في انتعاش الحركة الاقتصادية بنسبة 200% في مدينة القيصومة فكل السكان لاحظ الإقبال على المحطات والمحلات التجارية بالإضافة إلى تأجير كافة الاستراحات من قبل زوار المزاد ونظراً لقرب المدينة من الموقع .

وبين عبد الله عواض المطيري أن مزاد حفر الباطن الأول للإبل زاد الحركة الاقتصادية في مدينة القيصومة فشاهدنا حجر الشقق المفروشة بشكل مستمر دون انقطاع فنحن كأهالي لم نتوقع حدوث هذه الحركة الكبيرة ونتمنى أن تستمر إقامة المزاد بشكل سنوي .

وأشار فهد بن صالح المطيري أن مزاد حفر الباطن الأول للإبل أثّر بشكل مباشر وقوي وملحوظ على محافظة حفر الباطن والقيصومة ، كما لاحظ جميع سكان القيصومة الحركة غير الطبيعية والإقبال على الشقق والاستراحات ومحلات بيع التجزئة منذ بداية المزاد .

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