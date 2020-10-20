فيديو.. معتمر يمني يلقي قصيدة في الحرم المكي فرحةً بعودة العمرة

المواطن - مكة المكرمة

أبدى معتمر يمني فرحته الكبيرة بعودة العمرة بعد توقف استمر قرابة 7 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث ألقى قصيدة من داخل الحرم المكي بهذه المناسبة.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للشاب اليمني الذي وقف في الصفا والمروة ويرتدي الإحرام ويلقي قصيدته، التي عبر فيها عن مدى شوقه لبيت الله الحرام ولأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي عن صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن استئناف أداء مناسك العمرة تدريجيًّا وعلى عدة مراحل بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.

المرحلة الثانية من العمرة:

وتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية من العمرة (40) ألف مصلٍّ و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75)% من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما تم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

ونوهت الرئاسة العامة على المصلين والمعتمرين ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا.

خطة موسم الزيارة:

وفي الإطار ذاته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (900) مصلية في اليوم الواحد.

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