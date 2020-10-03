فيديو.. مواطنان يتباهيان بسلاح رشاش في الرياض بقبضة الأمن

المواطن - الرياض
تبذل الجهات الأمنية في كافة القطاعات جهودًا متواصلة لفرض الأمن وملاحقة المجرمين، ومن ذلك ما قامت به شرطة الرياض حيث ألقت القبض على مواطنينِ ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بحمل سلاح من نوع رشاش أثناء سيرهما بالمركبة في حي النسيم.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض#صحيفة_المواطن
pic.twitter.com/QrUzEswT8Q
— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 3, 2020
كما تم القبض على مواطن ومقيم قاما بسكب البنزين على جهاز الرصد الآلي على طريق الرياض مكة السريع.
واستعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم المتنوعة التي تم الإطاحة بمرتكبيها خلال الأيام الأخيرة.
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