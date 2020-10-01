فيديو.. نجاة مواطن من حادث مروع بمغسلة سيارات في بيشة

المواطن - بيشة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله نجاة مواطن من حادث دهس مروع في بيشة.

وظهر المواطن خلال المقطع وهو يجلس على كرسي ويتكئ على جدار وقام لثوانٍ معدودة للحديث في هاتف كان في يده، وفجأة تراجعت إحدى السيارات وحطمت الكرسي الذي كان يجلس عليه المواطن.

وأكد متداولو المقطع أن الفترة الزمنية التي كانت تفصل بين قيام المواطن من مقعده وحادثة الدهس ثوانٍ معدودة، وكاد المواطن أن يفقد حياته إلا أنه نجا من الحادث بفضل الله.

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