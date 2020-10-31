فيديو.. نيابة عن ولي العهد.. أمير تبوك يشارك في افتتاح جامعة الملك سلمان بسيناء

المواطن - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ليرأس وفد المملكة في افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية.

افتتاح جامعة الملك سلمان

وكان في استقبال سموه وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.

وضم الوفد المرافق لسموه كلاًّ من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

مشروعات تنموية

وافتتح السيسي وأمير تبوك فرع رأس سدر الذي يضم عددًا من الكليات وهي: كلية العلوم الإدارية كلية الزراعات الصحراوية كلية الصيدلة كلية الطب كلية طب الأسنان”.

وافتتح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات في عدة محافظات داخل مصر مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 2011 تسببت في تعطيل العديد من المشروعات التنموية.

وقال السيسي : إن عدم الاستقرار يعني ضياع الدولة، وهذا ليس لمصر فقط ولكن لكل دول العالم، متابعًا: “بكرر الكلام ده كتير، وهفضل أكرره لمصر ولغير مصر، خلوا بالكم من البلاد، احفظوا بلادكم وحافظوا عليها، نتائج عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها”.

وأردف السيسي، أن حجم التدمير والخراب اللي شهدته على المنشآت والمتاحف كان كبيرًا، حيث إن أكثر من 75 كنيسة تم تدميرها والدولة قامت بترميمهم من جديد لأن هذا لا يليق. وتابع رئيس مصر : “قطاع الآثار تأثر كثيرًا، من تهريب وفقد للآثار، وكل ذلك خلال مرحلة عدم الاستقرار، ومش الآثار بس اللي تضررت وباقي القطاعات الاقتصاد الذي هبط، والإرهاب الذي دخل إلى مصر واستغل الفرصة، وإذا حدث أي فرصة من عدم الاستقرار سيحدث نفس الأمر”. وختم بقوله: “الخلاصة إن أي موضوع أو تحدٍّ طالما الاستقرار موجود نستطيع تجاوزه ونكمل المسيرة وننجح فيها”.

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