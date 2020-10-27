فيديو.. هاتف آيفون 12 يفشل في اختبار السقوط

المواطن - الرياض

فشل هاتف آيفون 12 في اختبار السقوط الذي تم إجراؤه بعد أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف في مؤتمر عقدته شركة آبل.

فشل ايفون 12 في اختبار السقوط

وأجرى اليوم الثلاثاء عدد من خبراء التقنية اختبار السقوط لهواتف آيفون 12 الجديدة من شركة “أبل”، وبالرغم من أن المتخصصين قالوا إن شاشات آيفون 12 أفضل كثيرًا في التحمل من النسخ السابقة “آيفون 11″، إلا أن هناك بعض الأضرار والتي وصفها التقنيون بأنها غير مرئية.

فأثناء اختبار السقوط لشاشة آيفون 12 تمكن سطح الشاشة من السقوط على ارتفاع 6 أقدام على الرصيف بشكل أفضل، لكن ظهرت بعد الأضرار المرئية عند سقوط الهاتف، وإن كانت -وفقًا للخبراء- آمنة نسبيًا، مع وجود شقوق وجروح صغيرة عند الحواف، بينما في اختبار السقوط الخلفي الحر، لم يتأثر الهاتف وكان الزجاج الخلفي الأساسي سليمًا فعليًا رغم سقوطه على الرصيف.

أما هاتف “آيفون 12 برو”، الأثقل قليلًا؛ فعانى من صدع في النصف السفلي، وفي السقوط الحر وتهشمت الكاميرات ذات الزاوية الواسعة.

وكلا الهاتفين “آيفون 12″ و”آيفون 12 برو” ظهر عليه آثار سحجات غير محببة عند خوضها لاختبار الجر على الأرض.

أسعار هاتف ايفون 12 برو

أعلنت شركة آبل الأمريكية أن سلسلة هواتف iPhone 12 التي تم طرحها في الأسواق أمس الجمعة 23 أكتوبر 2020، تضم ثلاثة طرز أخرى أيضًا وهي: iPhone 12 القياسي و iPhone 12 Pro Max بالإضافة إلى iPhone 12 mini.

ووفقًا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن سعر آيفون 12 برو ماكس max في السعودية كالتالي:

الموديل السعر بالدولار السعر بالريال السعودي

iPhone 12 pro 128GB 999 دولارًا أمريكيًا 3,747 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 pro 256GB 1,099 دولارًا أمريكيًا 4,122 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 pro 512GB 1,299 دولارًا أمريكيًا 4,873 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 pro max 128GB 1,099 دولارًا أمريكيًا 4,122 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 pro max 256GB 1,199 دولارًا أمريكيًا 4,497ريالًا سعوديًا

iPhone 12 pro max 512GB 1,399 دولارًا أمريكيًا 5,248 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 64GB 799 دولارًا أمريكيًا 2,997 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 128GB 849 دولارًا أمريكيًا 3,184 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 256GB 949 دولارًا أمريكيًا 3,560 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 mini 64GB 699 دولارًا أمريكيًا 2,622 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 mini 128GB 749 دولارًا أمريكيًا 2,809 ريالًا سعوديًا

iPhone 12 mini 256GB 849 دولارًا أمريكيًا 3,184 ريالًا سعوديًا

هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة مواصفات iPhone 12 Pro بعد معرفة سعر iPhone الجديد في طرازه السابق ذكره، وهنا بعض من مواصفات هذا الهاتف الذكي:

شرائح SIM: تحتوي النسخة الدولية من iPhone 12 على فتحة واحدة لبطاقة SIM، بينما تم تزويد النسخة المصدرة إلى الصين بخطين، وتدعم جميع إصدارات الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس كذلك.

أبعاد الهاتف: يبلغ طول iPhone 12 Pro 14.67 سم وعرضه 7.15 سم وسمكه 0.74 سم.

هيكل الجهاز: الجزء الأمامي والخلفي للهاتف المذكور مصنوعين من زجاج Gorilla Glass، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويزن 189 جرامًا.

خصائص الشاشة: تتمتع هواتف iPhone 12 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة، ودقة هذه الشاشة 1170 بكسل × 2532 بكسل، وتبلغ كثافة بكسلاتها 460 بكسل / بوصة، وتغطي الشاشة المذكورة 86% من واجهة الهاتف.

مواصفات كاميرا ايفون 12 برو Max

الكاميرا الرئيسية: جميع إصدارات iPhone 12 Pro مزودة بكاميرا رئيسية بعدسة ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل، ويمكن لهذه العدسة التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K.

سعة التخزين: تصل السعة التخزينية لبعض إصدارات iPhone 12 Pro إلى 512 جيجابايت، بينما تبلغ سعة التخزين لبعض الإصدارات 128 جيجابايت فقط، ويتحدد سعر iPhone 12 Pro في السعودية بناءً على السعة التخزينية.

المستشعرات: هذا الهاتف مزود بمستشعر بصمة الإصبع، بالإضافة إلى مستشعر القرب ومستشعر الضغط ومستشعر التعرف على الوجه، ويحتوي على خاصية GPS والبوصلة لتحديد الموقع والاتجاهات.

بطارية هاتف ايفون 12 برو Max

البطارية: قامت شركة آبل بتزويد iPhone 12 Pro ببطارية يمكنها تشغيل الهاتف حتى 17 ساعة عند تشغيل ملفات الوسائط المتعددة في وضع الاستعداد، ويمكن لهذه البطارية تشغيل الجهاز حتى 65 ساعة عند تشغيل الملفات الصوتية فقط.

مميزات هاتف ايفون 12 برو Max

هناك العديد من الميزات التي تتمتع بها هواتف iPhone 12 Pro، ومن بين هذه الميزات ما يلي:

الأداء: يشتمل iPhone 12 pro على معالج Apple A14 Bionic سداسي النواة بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات Apple GPU رباعية النوى لتوفير أفضل أداء عند تشغيل تطبيقات مختلفة.

التصوير الفوتوغرافي: يوفر iPhone 12 Pro تجربة تصوير ممتعة مع الكاميرا الرئيسية بثلاث عدسات، ويمكن لهذه العدسة أيضًا التصوير بدقة 4K، وعلى الرغم من جودة التصوير العالية، إلا أن دقة هذه الكاميرا منخفضة مقارنة ببعض الهواتف المنافسة.

مقاومة الماء والغبار: يمكن لـ iPhone 12 pro مقاومة الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة، كما أنه هاتف مقاوم للأتربة بتصنيف IP68 أيضًا.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف المذكور أعلاه على نظام تشغيل IOS 14 وهو أحدث نظام تشغيل من Apple حتى يومنا هذا، ويوفر هذا النظام العديد من ميزات الأمان المتقدمة بالإضافة إلى توفير العديد من الأدوات التي تساعد المستخدمين في العديد من وظائفهم اليومية مثل حسنًا.

ألوان هاتف ايفون 12 برو Max

تتوفر هواتف iPhone 12 Pro بأربعة ألوان مختلفة وهي: الفضي والذهبي والجرافيت بالإضافة إلى اللون الأزرق المميز، كما تتوفر هواتف iPhone 12 pro max بنفس الألوان المذكورة أيضًا، وهواتف iPhone 12 وiPhone 12 ميني متوفرة باللون الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق بدون ألوان أخرى.

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