فيديو .. هتان باهبري يُلمح لاقترابه من مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب هتان باهبري، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، إلى اقترابه من مغادرة أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر مقطع فيديو وهو في اجتماع مع وكيل أعماله.

وجاء في الفيديو الذي نُشر عبر حساب باهبري في Snap Chat قائلًا: “اجتماع خفيف ولطيف، والله يكتب اللي فيه الخير”.

هتان باهبري لا يُشارك بصورة منتظمة مع الزعيم:

وكان باهبري عانى مؤخرًا منذ انضمامه إلى الهلال من عدم اللعب بصورة منتظمة مع بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، حقيقة رغبة العميد في التعاقد مع نجم فريق الهلال باهبري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية أكدت دخول نادي الاتحاد في مفاوضات لضم اللاعب باهبري على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الماضي 2019/ 2020.

ونشر أحمد دياب، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من هذه الأنباء، وعلق عليها قائلًا: “إشاعة”.

وفي يوليو الماضي، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية: إن نادي الهلال يُفكر في إعادة اللاعب هتان باهبري لصفوف نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

الشباب مُرشح بقوة لضم باهبري:

وتحدث المريسل لـ “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ”بعد تغريدة كتبها الزميل محمد أبو هداية عن عرض أحد الأندية للاعبه على نادٍ آخر، بحثت في الموضوع وعلمت أن الهلال سيعرض لاعبه هتان باهبري للعودة مرة أخرى لنادي الشباب”.

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