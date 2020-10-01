فيديو.. هطول أمطار غزيرة على عسفان والجموم بمنطقة مكة

المواطن - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة، مقاطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، وثقت من خلالها هطول أمطار غزيرة على مركز عسفان التابع لمحافظة الجموم.

كما نشرت الإمارة، مقطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على محافظة الجموم مساء اليوم الخميس.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل الأحساء 40 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، بينما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.

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