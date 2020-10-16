فيديو.. هكذا أخفى المتهمون في قضايا الفساد الأموال تحت الأرض

المواطن - الرياض

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مقطع فيديو لبعض الأموال التي ضبطتها مع المتورطين في قضايا الفساد التي أعلنت تفاصيلها في وقت سابق.

وأظهر الفيديو دفن بعض المتهمين الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق تحت الأرض في خزنة نقود وتغطيتها بصبة خرسانية، ووضع مبالغ أخرى في مجفف ملابس.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها استعانت بآليات حفر ثقيلة لكسر الصبات الخرسانية والوصول إلى خزنة النقود المدفونة.

وكانت الهيئة، قد أعلنت في وقت سابق، العثور على أكثر من 193 مليون ريال أخفاها المتهمون في أماكن متعددة، أبرزها الأسقف المستعارة في منازلهم وخزانات ماء أرضية وغرفة خدمات بأحد المساجد، في قضية تورط فيها 13 موظفًا حكوميًا، و4 رجال أعمال و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية.

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