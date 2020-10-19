فيديو.. هكذا ضبطت الأفواج الأمنية في جازان مركبة مليئة بالقات

المواطن - جازان

استعرض مقطع فيديو جهود قيادة الأفواج الأمنية في منطقة جازان.

وأكد الرائد ثقل بن سلطان بن فهيد، مدير شعبة العلاقات العامة والإعلام في منطقة جازان، أن الدوريات تعمل على تنفيذ مهامها لحفظ الأمن والقبض على المهربين وناقليهم، بالإضافة إلى مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وسط تكامل مع باقي القطاعات الأخرى.

واستعرض الفيديو الذي نشره سناب الداخلية، جهود الأفواج الأمنية، حيث تم رصد أحد المركبات المشتبه فيها على الشريط الحدودي، وعند التأكد منها ومن هوية قائدها تم العثور على كميات كبيرة من نبتة القات داخلها.

كما تم رصد مجموعة من المتسللين عبر الحدود وإعداد الكمين اللازم لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المضبوطين.

شارك الخبر