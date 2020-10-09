فيديو.. هلع في شوارع بيروت بعد انفجار خزان للمحروقات

المواطن - متابعة

سادت حالة من الهلع في شوارع بيروت بعد انفجار خزان للمحروقات.

ويمكن مشاهدة فيديو الانفجار عبر الرابط التالي هنا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الانفجار خلف خسائر بشرية أم لا، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من الجرحى.

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