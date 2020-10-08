فيديو.. وزير الثقافة عن معرض وسم: الصورة لغة مشتركة بين شعوب الأرض

المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة بدر الفرحان أن معرض وسم جاء؛ لأن الصورة لغة مشتركة بين شعوب الأرض كما هي الفنون.

لأن الصورة لغة مشتركة بين شعوب الأرض كما هي الفنون؛ جاء معرض وسم. pic.twitter.com/EFeh1Z1qQr — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) October 8, 2020

ونشر الفرحان مقطع فيديو لمعرض وسم وأبرز المشاركين فيه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” معرضًا فنيًا يستعرض فنون التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي تحت عنوان “وسم”، وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية “مساحة” بعد إعادة افتتاحها.

وتشرف لطيفة آل خليفة بصفتها القيم الفني على المعرض، الذي يستعرض أعمالًا فنية لـ17 فنانًا من السعودية والخليج.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 28 يناير 2021، وسيعيد تقديم جوانب من الهوية من خلال عرض أعمال تسعى إلى طرح صورة جديدة ونسق يفسرها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.

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