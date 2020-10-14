فيديو.. وزير المالية : ‬⁩75 مليار دولار حجم دعم ⁦‪مجموعة العشرين ‬⁩ للدول الأشد فقرًا

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن مجموعة العشرين ستواصل دعم الأنظمة المالية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستدعم اقتصاد الدول الأشد فقرًا بـ57 مليار دولار.

فيديو | الجدعان: نؤكد على استمرار الدعم للدول لمواجهة #كورونا.. واتفاقنا مبدئيا على جدولة ديون الدول الأشد فقرا #الإخبارية #مجموعة_العشرين pic.twitter.com/1pYQZFaLDQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2020

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة المملكة: إن مجموعة العشرين تجدد التأكيد على استمرار الدعم للدول لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توصل الدول إلى اتفاق مبدئي على جدولة ديون الدول الأشد فقرًا.

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