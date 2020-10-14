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فيديو.. وزير المالية : ‬⁩75 مليار دولار حجم دعم ⁦‪مجموعة العشرين ‬⁩ للدول الأشد فقرًا
اتفاق مبدئي على جدولة الديون لمواجهة آثار كورونا

فيديو.. وزير المالية : ‬⁩75 مليار دولار حجم دعم ⁦‪مجموعة العشرين ‬⁩ للدول الأشد فقرًا

2020/10/14
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيقمة العشرين, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. وزير المالية : ‬⁩75 مليار دولار حجم دعم ⁦‪مجموعة العشرين ‬⁩ للدول الأشد فقرًا
المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن مجموعة العشرين ستواصل دعم الأنظمة المالية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستدعم اقتصاد الدول الأشد فقرًا بـ57 مليار دولار.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة المملكة: إن مجموعة العشرين تجدد التأكيد على استمرار الدعم للدول لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توصل الدول إلى اتفاق مبدئي على جدولة ديون الدول الأشد فقرًا.


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