فيديو وصور.. تركي بن طلال يرعي احتفال تعليم عسير بـ اليوم الوطني الـ 90

المواطن- فهدالقحطاني- ابها

رعى صاحي السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مساء أمس حفل تعليم منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ90 على ضفاف بحيرة السد بأبها.

جاء ذلك بحضور مدير عام تعليم عسير سعد الجوني وعددٍ من منسوبي الإدارة من الجنسين تحت إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث بدأت برامج الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القرآن الكريم.

تلى ذلك مفتتح تقديمي قدمه عدد من الطلاب والطالبات ثم كلمة لمدير عام تعليم عسير تحدث فيها عن ما جسده السعوديون من لحمة وطنية شهدها التاريخ بقيادته شامخاً رغم الظروف وما تحقق من إنجازات في وطن الخير والعطاء والذي نفخر ونتفاخر به، وبما تم تحقيقه من تقدم وأهداف ورقي وازدهار نحو مستقبل مشرق في ظل قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك تم تقديم قصيدة وطنية بعنوان المجد الأعز ألقاها الشاعر خالد القحطاني، وفي الختام تم تقديم أوبريت بعنوان “هم لا قالوا هذا السعودي” من تقديم وأداء الشاعر والمنشد سعيد بن وارد.

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