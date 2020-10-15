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فيديو وصور.. مشاعر لا توصف بعودة الأبطال إلى أرض الوطن
ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع الميليشيا الحوثية الانقلابية

فيديو وصور.. مشاعر لا توصف بعودة الأبطال إلى أرض الوطن

2020/10/15
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو وصور.. مشاعر لا توصف بعودة الأبطال إلى أرض الوطن
المواطن - الرياض

مشاعر تعجز عن وصفها الكلمات .. عناق وفرح ويد حانية تمسح دموع الفرح بعودة الأبطال إلى أرض الوطن ضمن اتفاق تبادل الأسرى مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وفور وصول 15 أسيرًا سعوديًا إلى أرض قاعدة الملك سلمان العسكرية في الرياض تم استقبالهم بالورود ومشاعر الفرحة تعلو وجوههم وعلامات النصر تكلل فرحتهم بالوصول.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، أعلن اليوم عن وصول (19) أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) أسيرًا سعوديًا و(4) أسرى سودانيين.

وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض معالي قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وبين العقيد المالكي أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

الأبطال

 

 

 

 


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    1 تعليق
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    برق الحيا
    12 ساعة

    الحمد لله على سلامتهم وعدتهم لأهالي سالمين

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