فيديو.. وكيل وزارة الحج: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة

المواطن - مكة المكرمة
أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وزان، أنهم تلقوا أكثر من 250 ألف طلب لأداء العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”.
د. عبدالعزيز وزان وكيل وزارة #الحج لشؤون #العمرة أكد لـ #العربية أن تطبيق #اعتمرنا تلقى أكثر من 250 ألف طلب تسجيل من المواطنين والمقيمين إلى الآن
عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/PEJNgCXOqV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 30, 2020
وقال وزان، في حديثه لقناة العربية، إن التصاريح التي تم إصدارها تجاوزت 50 ألفًا، لمواطنين ومقيمين.
وأضاف أن المرحلة الأولى لأداء العمرة تستمر 13 يومًا، وفي المرحلة الثانية سيتم إصدار تراخيص الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز وزان أنه في الثالثة تتم إتاحة فرصة العمرة للمسلمين من خارج المملكة.
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