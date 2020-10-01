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فيديو.. وكيل وزارة الحج: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة

فيديو.. وكيل وزارة الحج: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة

2020/10/01
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. وكيل وزارة الحج: تلقينا 250 ألف طلب لأداء العمرة
المواطن - مكة المكرمة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وزان، أنهم تلقوا أكثر من 250 ألف طلب لأداء العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وقال وزان، في حديثه لقناة العربية، إن التصاريح التي تم إصدارها تجاوزت 50 ألفًا، لمواطنين ومقيمين.

وأضاف أن المرحلة الأولى لأداء العمرة تستمر 13 يومًا، وفي المرحلة الثانية سيتم إصدار تراخيص الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز وزان أنه في الثالثة تتم إتاحة فرصة العمرة للمسلمين من خارج المملكة.


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