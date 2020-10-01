فيصل بن فرحان يلقي بيان المملكة في مؤتمر قمة التنوع البيولوجي

المواطن - الرياض

ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، بيان المملكة في مؤتمر القمة المعني بالتنوع بالبيولوجي.

وجاء المؤتمر تحت عنوان “إجراءات عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة”.

وأكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان أن المملكة اتخذت عدة خطوات لحماية البيئة على كافة الأصعدة.

يذكر أن أعمال مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي الذي تنظمه الأمم المتحدة انطلق أمس افتراضيًّا بعنوان “إجراءات عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير.

وتسلط القمة الضوء على الأزمة التي تواجه البشرية من تدهور التنوع البيولوجي والحاجة الملحة لتسريع العمل بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، كما تهدف إلى توفير فرصة لرؤساء الدول والحكومات والقادة لرفع الطموح لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 الذي سيتم اعتماده في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2021.

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