فيفا يعلن إصابة إنفانتينو بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل قليل، عن إصابة رئيسه جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد.

إصابة إنفانتينو بفيروس كورونا

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم مزيدًا من التفاصيل بشأن إصابة إنفانتينو بالوباء العالمي، إلا أنه سيخضع للعزل الصحي خلال الفترة المقبلة للتأكد من تعافيه.

وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الرياضيين بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأمر الذي أبعده عن مبارياته فريقه مؤخرًا.

كورونا يتسبب في خروج الهلال آسيويًا

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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