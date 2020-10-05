فيلم قصير بأيدٍ سعودية يلخص جهود استقبال المعتمرين

المواطن - مكة المكرمة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، يبين جهود حكومة المملكة في استقبال المعتمرين.

الفيلم تم إنتاجه بأيدٍ سعودية واستغرق عملًا متواصلًا لأكثر من 15 ساعة، حيث أظهر تطبيق الإجراءات الاحترازية من داخل المسجد الحرام، وفي الساحات، التي كان أهمها قياس درجات الحرارة، وعمليات التعقيم، والأساور الذكية، والكمامات، وعمليات التباعد خلال أدائهم مناسك العمرة.

وقال وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والإعلام عادل بن عبيد الأحمدي: إن الرئاسة العامة تهتم بجانب التوعية ولهذا سوف تقوم ببث رسائل توعوية عبر الشاشات الموجودة في المسجد الحرام، ونشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعمل حملات ومبادرات، بالإضافة إلى توزيع مطويات توعوية وقائية عن فيروس كورونا، ونشر أفلام.

وكشف أن رئاسة الحرمين أعدت حملة إعلامية لعودة المعتمرين، وتقارير صحفية ومرئية تواكب رحلة المعتمرين، وتنقل مشاعرهم أولًا بأول.

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