في قبضة رجال الأمن.. عصابات السطو على المتاجر وسرقة عملاء البنوك وسيارات الأجرة

المواطن - الرياض

كشفت مديرية الأمن العام عن جهودها خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من ضبط عدد من المواطنين والمقيمين تورطوا في ارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات.

وجاء ضمن أبرز الجرائم، الإطاحة بتشكيل عصابي من 9 أشخاص بالرياض، (7 تشاديين و2 سودانيين) من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بجرائم سلب وسطو وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها ونهب ما بخزائنها، إضافة إلى ترصد عملاء البنوك ومندوبي التحصيل وتهديدهم بالأسْـلحة البيضاء وسلبهم المال، بالإضافة إلى انتحال صفة رجال الأمن وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، حيث بلغت قيمة مسروقاتهم أكثر من 4 ملايين ريال.

ومن ضمن الجرائم والمخالفات التي باشرها الأمن العام ما يلي:

– ضبط ثلاثة مخالفين، اثنين من الجنسية الباكستانية وآخر من الجنسية الإثيوبية لارتكابهم جرائم سلب تمثلت باستدراج سائقي مركبات الأجرة بالرياض والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

– مواطن ارتكب عدداً من القضايا الجنائية بالخرمة تمثلت بترويج المخدرات وإطلاق النار على رجال الأمن.

– مقيم في مكة المكرمة قام بتقييد ابنته واعتدى عليها بالضرب ويوثق ذلك بمقطع فيديو وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

– مواطنان بحوزتهما أسْلحة وذخائر حية غير مرخصة بمنطقة عسير بغرض المتاجرة بها بطرق غير مشروعة، حيث ضبط مع أحدهما 10 آلاف طلقة حية، فيما ضبط مع الآخر 8 آلاف طلقة وقطعتا سِلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30 ألف ريال.

– ضبط أربعة مواطنين تورطوا بإتلاف أجهزة الرصد الآلي على أحد الطرق العامة بالجوف.

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