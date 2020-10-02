في متحف بينانج الماليزي كل شيء مقلوب

المواطن- محمد داوود- جدة

هل تصدق أن هناك متحفًا في ماليزيا وتحديدًا في جزيرة بينانج مقلوب بالكامل، إذ يعتبر من المعالم السياحية التي تجذب السياح لحظة دخولهم وحتى خروجهم منه ، فهذا المتحف يضم 22 غرفة مقلوبة رأساً على عقب، وتتكون هذه الغرف من مطابخ وغرف معيشة ونوم ومكاتب وغيرها من الغرف.

تصاميم لمحلات ومتاجر

ويقول المرشد السياحي الماليزي هشام الدين صبري لـ”المواطن“، إن هذا المتحف يضم مجموعة من تصاميم لمتاجر ومحلات وأسواق مقلوبة جانبياً أو رأسياً، بتصاميم عالمية وشهيرة إضافة إلى مجموعة كبيرة من التحف والمجسمات ، ويعتبر مصدر جذب لجميع السياح كباراً وصغاراً.

خداع بصري وأكبر حذاء

وتابع قائلاً ” تم افتتاح هذا المتحف في شهر أغسطس عام 2015، وتبلغ مساحته حوالي 1700 متر مربع ، ويحتوي على أقسام عديدة منها قسم التصاميم المقلوبة ، وقسم الحذاء الضخم ، وقسم الخداع البصري ، وكل قسم في المتحف تجبر الفرد على التقاط الصور التذكارية”.

طابع بينانج شرقي وغربي

وحول جزيرة بينانج أختتم صبري حديثه بالقول: جزيرة بينانج تعتبر من جزر ماليزيا الجميلة والمُميزة حيث جمعت بين الطابع الشرقي والغربي وذلك من خلال الأسلوب المُتبع في الهندسة المعمارية الحديثة ذات التصميمات المذهلة التي تجاور المباني التُراثية القديمة المنتشرة في جميع أنحاء جزيرة بينانج ، وكانت هذه الجزيرة قديماً محطة تجارية بريطانية في الشرق الأقصى لعام 1787م.

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