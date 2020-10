قادة العالم يعلقون على إصابة ترامب بكورونا : نتمنى لصديقنا الشفاء

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مع استيقاظ العالم على أخبار إصابة الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا الجديد قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، تفاعل قادة العالم والمشرعون معبرين عن تمنياتهم الطيبة.

تفاعل قادة العالم مع إصابة ترامب

1- ناريندرا مودي

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين أوائل الذين علقوا على إصابة ترامب حيث قال: أتمنى لصديقي ترامب الشفاء السريع.

ويتمتع الزعيمان الهندي والأمريكي بعلاقات حميمة، حيث استضاف مودي ترامب في اجتماع حاشد ضخم على الطريقة الأمريكية في مسقط رأسه في ولاية غوجارات في فبراير.

وفي سبتمبر 2019، حضر ترامب ورئيس الوزراء الهندي حدثًا مشابهًا في هيوستن، تكساس أطلق عليه اسم Howdy Modi أمام حشد كبير من الهنود الأمريكيين.

2- بوريس جونسون

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي شُخص سابقًا بإصابته بالعدوى في أواخر مارس وأمضى أسبوعًا في مستشفى بلندن: أتمنى أن يتعافى الرئيس وزوجته بسرعة من فيروس كورونا.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

3- فلاديمير بوتين

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمنياته بالشفاء على طريقته الخاصة قائلًا في برقية: أنا واثق من أن طاقتك الحيوية ومعنوياتك العالية وتفاؤلك سيساعدونك على التعامل مع الفيروس الخطير.

وكان قد صرح الكرملين هذا الأسبوع أن بوتين يخطط لأخذ اللقاح الروسي ضد كورونا قريبًا.

Vladimir Putin sent a message of encouragement over the COVID-19 diagnosis to President Donald Trump and the First Lady https://t.co/I9KsrMq5HD — President of Russia (@KremlinRussia_E) October 2, 2020

4- الاتحاد الأوروبي

وتمنى الأمين العام للاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل يوم الجمعة للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا الشفاء العاجل قائلًا: إنها معركة نواصل خوضها جميعًا يوميًا أيًا كان مكان وجودنا

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

5- المستشارة الألمانية ميركل

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالشفاء السريع بعد أن أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا، وكتب المتحدث باسمها ستيفن سيبرت على تويتر نيابة عنها: أرسل إلى دونالد وميلانيا ترامب كل تمنياتي الطيبة.

وتابع: آمل أن يتعافوا بشكل جيد من عدوى كورونا وأن يكونوا بصحة جيدة مرة أخرى قريبًا.

6- عبد الفتاح السيسي

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء.

خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل… Posted by ‎AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, October 2, 2020

7- جو بايدن

وأعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وزوجته من فيروس كورونا، وذلك بعد يومين من وصفه بالمهرج في المناظرة الرئاسية النارية بينهما.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

8- الصحة العالمية

كما أرسل رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الرئيس أطيب التمنيات، على الرغم من أن ترامب اتهمهم بسوء إدارة تفشي فيروس كورونا والتقرب الشديد من الصين، وهدد بقطع التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم.

لا أحد محصن والفيروس لا يستثني أحدًا

وتمنى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، للرئيس الشفاء العاجل لكنه وجه أيضًا ملاحظة أكثر أهمية، حيث قال إن نتيجة اختبار ترامب الإيجابية هي علامة على أن الفيروس لا يستثني أحدًا بما في ذلك أولئك الأكثر تشككًا في واقعه وخطورته.

وكتب مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على تويتر يوم الجمعة رداً على أنباء الاختبار الإيجابي لترامب: لا أحد محصن من كوفيد-19.

ويُذكر أن ترامب واجه انتقادات واسعة النطاق داخليًا وخارجيًا بشأن طريقة تعامله مع الوباء، وانتقد باحثون أجانب مرارًا الإدارةَ الأمريكية لفشلها في مراعاة النصائح العلمية بشكل كافٍ في الاستجابة لفيروس كورونا، حيث استمر عدد القتلى في الولايات المتحدة في الارتفاع.

