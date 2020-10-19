قانوني يعلق على فيديو وليد الفراج

المواطن - محمد سمعه

علّق القانوني الرياضي أحمد الأمير على مقطع فيديو للإعلامي الرياضي وليد الفراج تحدث فيه عن بعض المعلومات التي تخص قضية استبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد قرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

#ثقافة_القانون_الرياضي 1️⃣ – عادة تجد المذيع الرياضي لدينا ينشر معلومات عن الجهات القضائية الرياضية تكون معظمها غير صحيحة. – هناك نوع من التحكيم الاستئنافي؛ يسمى "استئناف معجل" يصدر فيه الحكم من #كاس خلال شهر بحد أقصى ! – كيف راح يستمر اشهر طويلة ؟؟؟ https://t.co/68WMUJ16FM — ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) October 19, 2020

تعليق الأمير على فيديو وليد الفراج

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “عادة تجد المذيع الرياضي لدينا ينشر معلومات عن الجهات القضائية الرياضية يكون معظمها غير صحيح، هناك نوع من التحكيم الاستئنافي يُسمى استئنافًا مُعجلًا يصدر فيه الحكم من كاس خلال شهر بحد أقصى، كيف راح يستمر أشهر طويلة؟”.

وأضاف الأمير: ” هناك أيضًا مبدأ وتشريع قانوني يُعرف بـ التدابير الوقتية التي من شأنها تأجيل بداية أي بطولة أو تأجيل موعد أي مباراة إلى أن يتم صدور القرار من كاس، فكيف راح يستمر الموضوع لأشهر طويلة؟ هناك أيضًا إمكانية لطلب استئناف معجل مع تطبيق تدابير وقتية من لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي مع إمكانية صدور القرار خلال أقل من 3 أسابيع، فكيف يستمر الموضوع لأشهر طويلة؟ وعادة في البطولات الكبرى المجمعة، يكون هناك لجنة قضائية قانونية تفصل في الاحتجاجات أو الاستئنافات خلال 48 ساعة، فكيف يستمر الموضوع لأشهر طويلة؟”.

وكان الفراج علّق أمس الأحد حول موضوع استبعاد الهلال قائلًا: “أوجه موضوعًا إلى أنصار نادي الهلال وليس إلى مسؤوليه ولاعبيه وأعضاء الجهاز الفني والإداري، بعدما تعرض إلى صدمة كبيرة عقب خروج الفريق من دوري أبطال آسيا الأخيرة، بسبب جائحة كورونا التي تعرض لها لاعبو الفريق”.

الفراج ينصح جماهير الهلال

وتابع: “الهلال قدم عدة طلبات إلى الاتحاد الآسيوي، وذهب الموضوع إلى لجنة الانضباط ورفضت الاحتجاج، والآن تلقى الحيثيات التي صدرت من لجنة الانضباط، وأمام طريقين إما أن يذهب إلى لجنة الاستئناف ويتوقع أن يكون قرارها ليس بعيدًا عن الانضباط”.

وأضاف الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وبالتالي سيستطيع الاتحاد الآسيوي أن يتخذ القرار المتوقع بمنع الهلال من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا عامي 2021 و2022 على أن تكون عودته في نسخة 2023”.

وواصل قائلًا: “هناك حل آخر، بعض أنصار الهلال يرون أن الاتحاد الآسيوي اتخذ موقفًا متعنتًا ضد النادي، ويطالبون الإدارة بالذهاب إلى محكمة الكاس، وفي هذه الحالة قد يستمر الأمر لأشهر طويلة”.

وأردف: “النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا ستنطلق في شهر فبراير المقبل، الإجراءات القانونية التي سيتخذها نادي الهلال ما بين لجنة الاستئناف وصدور قرار من الانضباط بخصوص منع الهلال من المشاركة في دوري أبطال آسيا لعامين ثم الذهاب إلى الكاس كل هذا سيستغرق أشهر طويلة”.

شارك الخبر