قانوني يكشف تطورًا جديدًا بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

المواطن - مروة نبيل

كشف أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تطور جديد بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

احتجاج النصر ضد بيرسبوليس:

وقال الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فيفا يخاطب الاتحاد الإيراني لكرة القدم ويطلب مستندات تسجيل لاعبين بيرسيبوليس”.

وتابع: “عدم إدخال فترات التسجيل في نظام الـTMS من قبل الاتحاد الإيراني يعتبر مخالفة لأحكام الملحق ٣ من لائحة الانتقالات الدولية ويستوجب العقوبة حسب نص م/٩ من الملحق، والعقوبة تطبق على الاتحاد والنادي وقد تصل إلى الاستبعاد وإلغاء النتائج”.

الانضباط ترفض الاحتجاج والعالمي يستأنف:

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من العالمي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وقررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت استكمال كافة الإجراءات النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد بيرسبوليس، والاستئناف على قرار القرار، والرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” عند الحاجة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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