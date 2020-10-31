قبل مباراة النصر والشباب .. رسالة الملحم لاتحاد القدم بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عادل الملحم رسالة مهمة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها غدًا الأحد في الجولة الثالثة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وكتب الملحم عبر حسابه في “تويتر”: “إلى اتحادنا الموقر هناك أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد عدة أيام ، ماذا لو لاعب من النصر مثلًا شارك غدًا وهو مصاب ثم نقل المرض للاعب شبابي وهكذا؟ وقتها سيكون عدد المصابين كبير وستنتشر العدوى بين لاعبي الفرق ووقتها ستصعب السيطرة على الموقف”.

موعد مباراة النصر والشباب:

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج على توجيه رسالة بشكل غير مباشر لـ نادي النصر، وذلك بعد ارتفاع حالات المصابين بـ كورونا في صفوفه إلى 8 أفراد. وكان البعض طالب مسبقًا بتأجيل مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها غدًا الأحد بالجولة الـ3 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021. رسالة وليد الفراج لـ النصر: وكتب وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نحن نمر في موسم مضغوط ومزدحم، ومن الصعب إجراء تأجيلات كثيرة فيه، أتفهم حرص جميع الأندية على إشراك نجومها في جميع المباريات، لكننا نحتاج أن نتعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن، اتحاد كرة القدم أكد على سياسته المبكرة، وأتمنى من كل الأندية زيادة الإجراءات الاحترازية والله يحفظ الجميع”. وأُصيب بـ فيروس كورونا في النصر 7 لاعبين وهم “حمدالله، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، وليد عبدالله، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز الدوسري” إضافة لإداري الفريق عايض القحطاني.

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