قبيلة هندية تشوه أنوف نسائها لحمايتهن من الاختطاف!

المواطن - محمد داوود - جدة

من يصدق أن هناك قبيلة هندية تشوه نساءها لحمايتهن من الاختطاف، إذ تشتهر قبيلة أباتاني بهضبة أباتاني في الهند، منذ العصور القديمة بأنوفهن الغريبة الشكل المسدودة بسدادات كبيرة الحجم.

تقليد سدادات الأنوف:

وقال الباحث العلمي والاجتماعي محمد فلمبان، في تصريحات لـ”المواطن“: إن سكان قبيلة أباتاني البالغ عددهم 60 ألفًا لم يدونوا تاريخهم وتقاليدهم في السجلات، ولكنهم توارثوها ويتم نقلها شفويًّا من جيل إلى جيل، إذ يعتبر تقليد سدادات الأنوف التي ترتديها معظم نساء القبيلة هو واحد من التقاليد القديمة التي بدأت تختفي تدريجيًّا، ففي الماضي كان على جميع نساء القرية ارتداء هذا الإكسسوار الغريب لتشويه جمالهن، ولكن في عام 1970، توقف هذا التقليد كليًّا، ودخل عالم النسيان.

سبب تشويه جمالهن:

وأضاف أنه جاء في القصص التاريخية أن تقليد السدادات المشوهة للأنوف بهدف حماية نساء القرية من الاختطاف، إذ كانت نساء أباتاني تعتبرن من أجمل نساء المنطقة، وكثيرًا ما كانت القبائل المجاورة تداهم قراهم لتشويه جمالهن فبدأت نساء أباتاني في ارتداء هذه السدادات البشعة ووشم وجوههن.

60 ألف نسمة:

وتابع فلمبان أن قبيلة أباتاني تضم حوالي 60،000 ألف نسمة، وتستقر قرب نهر زيرو، في هضبة أروناتشال براديش في الهند، وهي واحدة من 26 قبيلة في المنطقة، وليس لديهم تاريخ مكتوب حيث تعتمد على تدوين وتناقل تاريخ الأحداث شفهيًّا من جيل لجيل كما تعتمد القبيلة على الزراعة دون استخدام الآلات أو الحيوانات.

شارك الخبر