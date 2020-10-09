قتيلان وجرحى جراء انفجار خزان المازوت في بيروت

المواطن - متابعة

أعلن الصليب الأحمر اللبناني سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء انفجار خزان المازوت في بيروت.

وسادت حالة من الهلع في شوارع بيروت بعد انفجار خزان للمحروقات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.

شارك الخبر