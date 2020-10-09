قرارات اتحاد القدم حول دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية والثالثة

المواطن - محمد سمعه

اتخذ اتحاد القدم السعودي في اجتماعه برئاسة ياسر المسحل مجموعة من القرارات المهمة، وذلك بعد نهاية الاجتماع.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” أنه تم تعيين عبدالعزيز العريفي نائبًا لرئيس لجنة الانضباط، مع تعيين محمد الرشيد عضوًا بلجنة الانضباط والأخلاق.

نتائج وقرارات اتحاد القدم

كذلك تم اعتماد استمرار مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني للعمل الميداني مع الأندية والمقدمة من اللجنة الفنية للموسم الجديد، بالإضافة إلى الاطلاع على العرض المقدم من خالد بن مقرن المشرف العام على الفئات السنية بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بجانب اعتماد التعديلات المقدمة من رابطة دوري المحترفين للموسم الجديد وهي كالتالي:

استمرار تطبيق الخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة حسب التعديلات الحديثة من الفيفا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنه يجوز لكل نادٍ مشارك في مسابقة دوري المحترفين إشراك لاعبين سعوديين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى عن الفريق الأول في كل مباراة بالمسابقة سواء كانوا محترفين أو هواة دون حد أعلى وذلك شرط تسجيلهم من خلال النظام الإلكتروني.

أيضًا الاطلاع على العرض المقدم من لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية المتضمن رؤية وأهداف الموسم الجديد، والموافقة على تمديد الاتفاقية مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية لعام آخر بالإضافة إلى اعتماد خطة عدد الأندية في المسابقات المحلية للمواسم المقبلة، واستحداث إدارة للمراقبين وتكليف معيض الشهري مشرفًا لها وتعنى بمراقبة المباريات التي تُنظم تحت راية الاتحاد السعودي.

قرار اتحاد القدم بخصوص دوري الدرجة الأولى

وقرر اتحاد القدم، تقليص عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى إلى 18 فريقًا، اعتبارًا من موسم 2022/2023 بحيث يكون عدد الهابطين لدوري الدرجة الثانية خمس فرق، بجانب أن عدد الصاعدين من الدرجة الثانية يكون 3 أندية بنهاية موسم 2021/2022.

واتخذ الاتحاد السعودي قرارًا بزيادة عدد أندية دوري الدرجة الثانية إلى 32 فريقًا مقسمة إلى مجموعتين اعتبارًا من موسم 2022/2023، وذلك من خلال صعود 6 أندية من دوري الدرجة الثالثة وهبوط 4 أندية من دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2021/2022.

وتم استحداث دوري جديد بمسمى دوري الدرجة الثالثة مكون من 32 فريقًا وسيكون مقسم إلى 4 مجموعات مناطقيًا اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2022.

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