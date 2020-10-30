قرار مهم من وزارة الرياضة بعد أزمة نادي العين

المواطن - محمد سمعه

اتخذت وزارة الرياضة قرارًا مهمًّا، وذلك لحل أزمة نادي العين، بعد أن عانى مؤخرًا بسبب عدم تواجد ملعب للتدرب عليه، قبل خوض مبارياته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد فؤاد – لاعب #العين :

انهيار تام لنا في آخر ربع ساعه وليس لدينا عذر، لكن ليس لدينا ملعب نتمرن عليه حتى في ليلة المباراة لم نتمرن.#العين_الفتح pic.twitter.com/nfOHQU2ZXb — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 30, 2020

وكشف برنامج “الدوري مع وليد”- منذ قليل- أن وزارة الرياضة فتحت محضرًا وحددت عدد ساعات تدريب الفريق بمعدل 5 أيام أسبوعيًا.

وحول الأمر علق رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات العامة قائلًا لـ برنامج “الديوانية: ” بعد انتهاء المباراة، وقع محضرًا يُتيح لـ العين التدريب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية لمدة 5 أيام أسبوعيًا، والملعب الرديف سيكون متاح للفريق بعد الانتهاء من الزراعة الشتوية”.

وكان محمد فؤاد، لاعب فريق العين، قال بعد مباراة الفتح في دوري المحترفين: إن فريقه عانى قبل مواجهة الفتح؛ بسبب عدم وجود ملعب للتدرب عليه ليلة المباراة.

وأضاف محمد فؤاد أن فريقه لم يتدرب بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة، قبل مواجهة الفتح، مضيفًا أن التدريب كان فقط أُقيم على ملعب نجيل صناعي.

وكان الفتح فاز في مباراة اليوم برباعية مقابل هدفين، حيث أصبح رصيد الفتح 7 نقاط في صدارة الدوري، بينما يتواجد نادي العين في المركز الـ16 والأخير.

#الديوانيه رجاء الله السلمي – وكيل وزارة الرياضة للإعلام و العلاقات :

بعد انتهاء مباراة #العين اليوم وقع محضر يتيح للفريق التدرب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية على مدى خمسة أيام أسبوعياً، و الملعب الرديف سيكون متاح للفريق بعد الإنتهاء من الزراعة الشتوية. pic.twitter.com/mZnuUSQLvN — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 30, 2020

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