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قرار مهم من وزارة الرياضة بعد أزمة نادي العين
الفريق عانى من عدم وجود ملعب للتدريبات قبل مواجهة الفتح

قرار مهم من وزارة الرياضة بعد أزمة نادي العين

2020/10/30
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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قرار مهم من وزارة الرياضة بعد أزمة نادي العين جانب من مباراة الفتح والعين
المواطن - محمد سمعه

اتخذت وزارة الرياضة قرارًا مهمًّا، وذلك لحل أزمة نادي العين، بعد أن عانى مؤخرًا بسبب عدم تواجد ملعب للتدرب عليه، قبل خوض مبارياته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف برنامج “الدوري مع وليد”- منذ قليل- أن وزارة الرياضة فتحت محضرًا وحددت عدد ساعات تدريب الفريق بمعدل 5 أيام أسبوعيًا.

وحول الأمر علق رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات العامة قائلًا لـ برنامج “الديوانية: ” بعد انتهاء المباراة، وقع محضرًا يُتيح لـ العين التدريب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية لمدة 5 أيام أسبوعيًا، والملعب الرديف سيكون متاح للفريق بعد الانتهاء من الزراعة الشتوية”.

وكان محمد فؤاد، لاعب فريق العين، قال بعد مباراة الفتح في دوري المحترفين: إن فريقه عانى قبل مواجهة الفتح؛ بسبب عدم وجود ملعب للتدرب عليه ليلة المباراة.

وأضاف محمد فؤاد أن فريقه لم يتدرب بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة، قبل مواجهة الفتح، مضيفًا أن التدريب كان فقط أُقيم على ملعب نجيل صناعي.

وكان الفتح فاز في مباراة اليوم برباعية مقابل هدفين، حيث أصبح رصيد الفتح 7 نقاط في صدارة الدوري، بينما يتواجد نادي العين في المركز الـ16 والأخير.


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