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قصاصة حول موعد بدء الدوري السعودي تُثير ضجة بـ تويتر
تم تداولها بصحيفة رياضية شهيرة

قصاصة حول موعد بدء الدوري السعودي تُثير ضجة بـ تويتر

2020/10/18
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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قصاصة حول موعد بدء الدوري السعودي تُثير ضجة بـ تويتر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 أسئلة كثيرة حول الموعد الرئيسي لانطلاق الدوري السعودي
2 وعد المريسل لجمهوري الأهلي والنصر

وجه الإعلامي الرياضي والناقد عبدالعزيز المريسل رسالة مهمة إلى جمهوري الأهلي والنصر بسبب الجدل المُدار حول موعد انطلاقة الدوري السعودي لكرة القدم.

وكانت القصة بدأت عندما توجه المريسل بسؤال إلى ثامر الأحمدي رئيس القسم الرياضي في وكالة الأنباء السعودية حول قصاصة تابعة لإحدى الصحف الرياضية، أثارت الجدل بسبب ما كُتب فيها حول أن الأهلي بطل الدوري عام 1392هـ الموافق عام 1973 ميلاديًا في ذلك الوقت.

أسئلة كثيرة حول الموعد الرئيسي لانطلاق الدوري السعودي

ولم ينتهِ الأمر، حيث وجه المريسل سؤالًا أيضًا للصحفي الكبير عثمان العمير المشرف الرياضي سابقًا بإحدى الصحف الرياضية حول حقيقة ما كُتب في القصاصة، أن الأهلي هو بطل الدوري السعودي في هذه السنة.

ورد عثمان العمير على سؤال المريسل قائلًا بأنه انقطع عن العمل عن الكرة السعودية منذ عقود ولا يتذكر إذا ما كُتب في القصاصة صحيح أم لا.

ورد المريسل قائلًا بأنه تأكد من أن القصاصة صحيحة وليست مفبركة.

وعد المريسل لجمهوري الأهلي والنصر

وبسبب الجدل حول موعد انطلاق الدوري السعودي وجه المريسل رسالة لجماهير الأهلي والنصر قائلًا: “الليلة في الساعة الـ11 عندنا بث تاريخي، يهم الجماهير اللي ما تحب تزييف الحقائق وأهمها جماهير النصر والأهلي، اللي مع تزييف الحقائق لا يجي نصيحة”.

الدوري السعودي
القصاصة التي أثارت الجدل

 

 


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