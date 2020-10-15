قصة أزمة محمود ياسين وعادل إمام بسبب صاحب السعادة!

المواطن - متابعة

تسبب انسحاب الفنان الراحل محمود ياسين من مسلسل “صاحب السعادة”، الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولته إلى جانب الفنان عادل إمام، عام 2014، جدلاً واسعًا دفع وسائل الإعلام لطرح العديد من الأسئلة حول حقيقة وجود خلاف بين الفنانين.

وفي نوفمبر 2013 اعتذر محمود ياسين عن مسلسل “المرافعة”، الذي كان مقررًا أن يُشارك في بطولته، وأعلن الاكتفاء بمشاركة عادل إمام بطولة “صاحب السعادة”، الذي كان من المقرر أن يكون التعاون الأول بين الجانبين، قبل أن ينشب خلافًا بينهما في يناير 2014.

ولكن في نهاية يناير 2014، نفى الفنان محمود ياسين اعتذاره عن “صاحب السعادة”، وقال: لا أدرى من أين ظهرت هذه الشائعات، لكنه عاد في 4 فبراير من العام ذاته ليتقدم بشكوى لمجلس إدارة النقابة، وطالب بالحصول على حقوقه الأدبية والمعنوية، إلا أنه قام بسحبها، في اليوم التالي، بعد أن وعده المسؤولون في شركة “سنرجي” المُنتجة للمسلسل، بتسوية مستحقاته المالية.

ثم قال الفنان عادل إمام في تصريحات صحفية بتاريخ 9 فبراير 2014، إن “الصحافة ووسائل الإعلام ضخمت الموضوع وخلقت قصصًا وحكايات وأقاويل مستفزة للغاية، على الرغم من أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير”.

وأضاف: أتساءل ما المشكلة في أن يعتذر فنان عن عمل ما، حتى لو كان هذا الفنان هو محمود ياسين بجلالة قدره واسمه ومشواره، وبسؤاله حول طبيعة العلاقة بينهما، قال “الزعيم”: صديقي وحبيبي ولا يمكن أن تحدث أي خلافات بيني وبينه، ولا يمكن أن يفرقنا مجرد مسلسل سيذهب إلى حال سبيله، فطوال عمري اعتدت أن ألا أختلف مع زميل على عمل لأن الصداقة والعشرة هي الأبقى.

وبعد ذلك لم تتوقف الشائعات بل طاردت الجانبين حتى حسم محمود ياسين قراره بإعلانه رسميًا سبب انسحابه من “صاحب السعادة”، عبر بيان صحفي، في نوفمبر 2014، وقال إنه أغلق الباب على الشائعات التي وصلت إلى حد اتهامه بأنه غير ملتزم بمواعيد التصوير، وأنه يحضر إلى الاستوديو دون أن يحفظ النص جيدًا مما يؤثر على سير العمل.

وأردف: كان سبب انسحابي من المسلسل مجرد تباين وارد في وجهات النظر بيني وبين جهتي الإنتاج والإخراج.

وبعد مرور ثلاث سنوات، تجدد الجدل مرة أخرى، حين تحدثت رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين والدها وعادل إمام، وأضافت، خلال لقائها المذاع عبر فضائية :القاهرة والناس”، يونيو 2017، وقالت إن الخلاف كان وراءه نبرة تعالٍ صدرت من عادل إمام تجاه والدها وإن “محمود ياسين فنان قدير له تاريخه مينفعش يكون نمرة اتنين”.

وأضافت أن انسحاب والدها من العمل كان لصالح والدها، وأنهم كانوا يدفعونه دفعًا للقبول بالعمل، مؤكدة أن السبب الأوقع لرفض والدها الدور ليس بسبب الفنان عادل إمام فحسب، إنما بسبب عدم اقتناعه بالدور المعروض عليه.

شارك الخبر