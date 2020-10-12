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قصة حارس مدرسة في جازان واجه النيران وأنقذ 6 من الطاقم الإداري
تعرض لإصابات بليغة جراء الحادث

قصة حارس مدرسة في جازان واجه النيران وأنقذ 6 من الطاقم الإداري

2020/10/12
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قصة حارس مدرسة في جازان واجه النيران وأنقذ 6 من الطاقم الإداري
المواطن - جازان

ضحى حارس مدرسة بنفسه وواجه الحريق لينقذ أرواح المعلمات في جازان، حيث استطاع- بعد الله- أن يحمي هذا الصرح التعليمي والأرواح، ولكنه تعرض لإصابات بليغة جراء الحادث.

وسلط برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، الضوء على إنقاذ الحارس للمدرسة ومواجهته للحريق، حيث قال سعد ربيع حارس الابتدائية الأولى للبنات في جازان في تصريحات من المستشفى: إنه كان يصلي وسمع الطلاب يقولون إن هناك حريقًا فحاول سحب الكرسي الذي به النيران لأنه يوجد خزان كهرباء وبجانبه النيران.

تابع أنه أطفأ النيران وتم نقله إلى المستشفى جراء إصابته في الحريق، موضحًا أنه أجرى عمليات تجميل في اليد والقدم اليمنى.

أضاف ربيع أنه أنقذ حوالي 6 من الطاقم الإداري في الحريق.


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