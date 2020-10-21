قصة شاب كفيف حصل على البكالوريوس من أمريكا وافتتح محل حلويات

المواطن - الرياض

استعرض الإعلامي فيصل العبدالكريم قصة شاب سعودي لم تمنعه إعاقته ومرضه من تحقيق حلمه بالحصول على شهادة جامعية من الولايات المتحدة الأمريكية، بل وافتتاح مشروع يمكنه من إعالة نفسه وأسرته.

رغم أنه مقعد وكفيف ومريض بالتصلب اللويحي إلا أنه أفضل من كثيرين استسلموا لشماعة الظروف ..

عبدالعزيز بحمل بكالريوس ترجمة ودرس بأمريكا وافتتح محل حلويات بمساعدة شقيقتيه ليعول أسرته ..

هل هناك أجمل من هذه القصة؟

دعاني ولبيت، هو فقط يطلب الدعم ليستمر مشروعه وينجح ..

#حلى_عبدالعزيز pic.twitter.com/kEoHodf1kX — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) October 20, 2020

وبحسب الفيديو الذي نشره العبدالكريم على حسابه بموقع تويتر، يعاني الشاب عبدالعزيز من مرض التصلب اللوحي، كما أنه كفيف ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، لكنه تمكن من الحصول على بكالوريوس ترجمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته افتتح محل حلويات بالرياض.

وأكد عبدالعزيز أنه تمكن من الحصول على رخص المحل وكل ما يلزم للافتتاح، وكل ما يتمناه من الجميع أن يدعموه ليستمر مشروعه وينجح، مشددًا على أن الإعاقة لم تمنعه من تحقيق حلمه حيث إنه سافر أمريكا وتنقل فيها بمفرده.

وقال الشاب إن الإنسان إذا أراد النجاح لا شيء سيعيقه، ولو صمم على تحقيق شيء سيفعله بتوفيق من عند الله.

وعلق العبدالكريم على قصة نجاح الشاب وقال: رغم أنه مقعد وكفيف ومريض بالتصلب اللويحي إلا أنه أفضل من كثيرين استسلموا لشماعة الظروف، عبدالعزيز بحمل بكالوريوس ترجمة ودرس بأمريكا وافتتح محل حلويات بمساعدة شقيقتيه ليعول أسرته .. هل هناك أجمل من هذه القصة؟ دعاني ولبيت، هو فقط يطلب الدعم ليستمر مشروعه وينجح.

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