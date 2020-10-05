قصص اطفال قصيرة جدا

دائمًا يبحث الكثير من الأمهات عن قصص اطفال قصيرة جدا لينام الطفل بسرعة حيث أن قصص الأطفال تعد من الأشياء المفيدة والمسلية للطفل لأنها تحتوي على قيمة وهدف سامي ويتم نقلهم للأطفال من خلال هذه القصص.

قصة القطة الحائرة

قصة القطة الحائرة تعتبر من ضمن قصص اطفال قصيرة جدا وهي كالتالي:

كان هناك قطط جميلة وصغيرة الحجم كانت باللون الأبيض الجذاب وهذه القطة كانت دائمًا غير راضية عن حالها وتتمنى أن تكون حيوان آخر، كما أنها كانت دائمًا تراقب الكائنات الأخرى وتتمنى أن تكون مكانهم.

وفي يوم رأت هذه القطة مجموعة من البط يعومون في البحيرة وحاولت أن تقلد البط ولكنها كانت سوف تموت غارقة ثم رأت عصافير تحلق في السماء فحاولت أن تحلي بهذه العصافير ولكنها لا تستطيع الطيران.

وفي يوم من الأيام وجدت هذه القطة قشور الفواكه على الأرض ففكرت أن ترتدي هذه القشور حتى تصبح فاكهة وبالفعل ارتدت هذه القشور ونامت واستيقظت فجأة على شيء يهزها.

وقد كان هذا الشيء هو خروف يحاول أن يأكل الفاكهة المرمية على الأرض فخافت القطة كثيرًا وجريت بسرعة بعيدًا عن الخروف وحمدت ربها أنها قد خلقت قطة تستطيع الهروب من أي كائن يحاول أن يفترسها وهذه القصة تعلمنا الرضا.

قصة السندريلا

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح قصص اطفال قصيرة جدا، ومن ضمن هذه القصص قصة سندريلا التالية

كان يوجد فتاة جميلة جدًا وهذه الفتاة اسمها سندريلا، كما أنها كانت يتيمة الأم فقد ماتت والدتها وهي صغيرة ثم تزوج والدها بعد ذلك من امرأة أخرى وكانت هذه المرأة لديها ابنتان.

كما أنها كانت شريرة ولا تحب سندريلا وتعاملها بكل قسوة وعنف وقد كانت تجعل سندريلا تقوم بجميع الأعمال المنزلية بمفردها دون أن تساعدها هي وبناتها وكان السندريلا دائمًا حزينة وبائسة.

وفي يوم من الأيام أعلن الملك عن حفل كبير لكي يختار زوجة ابنة الأمير فقررت زوجة الأب وبناتها أن يذهبوا إلى الحفلة التي يقيمها الملك وقرروا أن يتركوا سندريلا في المنزل بمفردها لكي تقوم بتحضير الطعام وتنظيف المنزل حتى يعودوا من حفلتهم.

وجلست سندريلا وهي حزينة، ثم ظهرت لها ساحرة طيبة لكي تحقق لها جميع أحلامها وتجهزها لكي تذهب إلى حفل الملك فقامت الساحرة بمد عصاها فوق ثمرة قرع كبيرة وحولتها إلى عربة جميلة مثل عربات الأميرات.

ثم ضربت بعد ذلك بعصاها وحولت الفئران إلى خدام وحراس لسندريلا وحولت سندريلا إلى أميرة جميلة ترتدي فستان جميل وحذاء من الكريستال وقالت لسندريلا أنها تستطيع أن تذهب إلى الحفل.

ولكن يجب أن تعود قبل منتصف الليل فوافقت سندريلا على ذلك وذهبت بسرعة إلى الحفل وقابلت الأمير ورقص معها وأعجب بها كثيرًا ومر الوقت على سندريلا لكنها لم تشعر به.

وبعد أن دقت الساعة الثانية عشر خافت سندريلا من أن ينكشف أمرها فتركت الحفل ومشت بسرعة وحاول الأمير أن يلحق بها ولكنه لا يستطيع ولكنه وجد فردة من حذائها قد سقطت منها وهي تجري.

وأخذ الأمير هذا الحذاء وأمر مساعديه أن يقوموا بالبحث عن هذه الفتاة في المدينة لكي يتزوجها ويعيش معها وقام الحراس بالبحث عن صاحبة الحذاء في جميع بيوت المدينة ولكنهم لم يجدوها.

ثم دخلوا بيت سندريلا وحاولت ابنة زوجة أبيها أن تلبس الحذاء ولكنه لا يتناسب معها وبعد ذلك جاء الدور على سندريلا وبالفعل كان الحذاء على مقاسها، ثم جاء بعد ذلك الأمير وخطب سندريلا وتزوجها وعاشوا مع بعضهم في سعادة.

قصة الأسد والحمار

كان يوجد حمار يمشي في الغابة، ثم وجدت فراء أسد موجود تحت شجرة ففكر الحمار أن يقوم بارتداء هذا الفراء لكي يسير في الغابة ويحترمه كل الحيوانات وقام بالفعل بارتداء فراء الأسد ومشي في الغابة وكانت كل الحيوانات تنحني إليه وتحترمه كثيرًا.

وفي لحظة قابل الذئب المكار هذا الحمار المتنكر فشك فيه وقال له أنت لست أسد، فحاول الحمار أن يقوم بتقليد زئير الأسد لكي يقتنع الذئب أنه أسد ولكنه لم يستطيع ذلك وعرف كل الحيوانات أنه ليس أسد.

فقال له الذئب أنت حمار وسوف تظل حمار طوال حياتك فلا تحاول أبدًا أن تقوم بوضع نفسك في مكان غير مكانك.

قصة الأسد والثعلب

كان يوجد مجموعة من الحيوانات التي تعيش في الغابة وكان في بينهم أسد قوي جدًا يؤذيهم دائمًا وكانت كل الحيوانات تخاف من هذا الأسد لأنه يأكل أي حيوان من الممكن أن يراه.

وفي يوم من الأيام اجتمعت كل الحيوانات لكي يفكروا في طريقة حتى يتخلصوا من أذى هذا الأسد فقرروا أن يقوموا بحبسه في قفص لكي يسلموا من أذاه وفعلاً تمكنوا بعد الكثير من المحاولات من حق الأسد في القفص.

وفي يوم كان يمر أرنب صغير بجانب القفص الذي يوجد به الأسد فنادى عليه الأسد وقال له أن يفتح له باب القفص فرد الأرنب وقال له لا أستطيع أن أقوم بفعل ذلك لأنك ظالم وتخيف كل الحيوانات.

فقال الأسد للأرنب أعدك بأنني لن أقوم بهذه التصرفات مرة أخرى وسوف أعيش في الغابة بسلام فصدقه الأرنب وقام بفتح القفص للأسد وبعد أن فتح له القصص فهجم الأسد على الارنب لكي يأكله فصرخ الأرنب.

وكان هناك ثعلب يمر بجانبهم فقال الثعلب سمعت أن الحيوانات قد حبسوك في هذا القفص ولكنني لا أصدق فقال له الأسد أنا لا أكذب بالفعل كنت محبوس في هذا القفص.

ومن الممكن أن أثبت لك فدخل الأسد في القفص لكي يثبت صحة الكلام والثعلب وبسرعة قام الثعلب بإغلاق باب القفص فحبس الأسد مرة أخرى وقال للأرنب لا تصدق هذا الأسد الكاذب لكي لا يؤذيك ويؤذي من حولك.

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