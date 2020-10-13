قصص للأطفال قبل النوم

تبحث كل أم عن أجمل قصص للأطفال قبل النوم حتى تقرأها وتحكيها للأطفال وتساعدهم على النوم والاسترخاء فهناك العديد من القصص الهادفة التي تعطي نصيحة للطفل تعلم الطفل التعامل جيداً.

أجمل القصص

هناك العديد من القصص التي يكون لها مغزى وسيذكر لنا موقع المواطن هذه القصص الجميلة التي يمكن للأم أن تحكيها للطفل.

قصة الغرابان الخاسران قصص للأطفال قبل النوم

تعتبر قصة الغربان الخاسران من القصص الجميلة التي تعلم الطفل أن لا يدخل أحد غريب في مشاكله بينه وبين أخوته وأن لا يتعين بأحد من الخارج لأنه سيضحك علية.

وتقول القصة أن كان هناك غربان سعيدان كانا يلاعبان مع بعضهما طوال الوقت وحصل أن وجدا الاثنان قطعة من الجبن فأحبا أن يقتسما هذه القطعة فيما بينهما ولكن اختلاف بشدة حتى إنهم تعاركوا بصوت عالي.

سمعهم الثعلب المكار من بعيد وجاء بنبرة كلها مكر ودهاء غرضه أن يأكل منهما قطعة الجبن وقال لهما بصوت رقيق لماذا أنتم تتعاركان.

فقال له أحد الغربان كنا نلعب ووجدنا قطعة جبن ولكن هذا الغراب أراد أن يعطيني القطعة الصغيرة ويأخذ هو القطعة الكبيرة وأنا لا أريد ذلك.

هنا قرر الثعلب المكار بطريقة خبيثة على أن يأكل منهما قطعة الجبن دون أن يشعرا بالخطة التي قرر في تنفيذها.

وقال لهم الثعلب دعوني أحل لكم المشكلة واقسم لكما قطعة الجبن بطريقة عادلة لأنني سأحاسب أمام الله.

وقام الثعلب المكار وقسم قطعة الجبن ولكن قام بتقسيمها قطعتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وهو كان يقصد ذلك.

ثم قال ياربي لقد أخطأت في قسمة قطعة الجبن دعوني أكل منها قطعة صغيرة حتى أقوم بتسويتها بالعدل.

وفعلاً قام الثعلب واكل قطعة الجبن ثم قال بنبرة خبيثة يااا لقد أكلت قطعة الجبن ولم تكن متساوية مع القطعة الأخرى ثم قام بتكرير نفس الخطة واكل من القطعة الثانية حتى يحاول إقناعهم بأنه يساوي القطعتين ليقسمها بين الغرابان بالعدل.

ولكن نفذ خطته وظل يأكل في الجبن ويكرر طريقته في المكر حتى أكل قطعتين الجبن وفر هاربًا.

قصة القنفذ والحيوانات الصغيرة من ضمن قصص للأطفال قبل النوم

في يوم من الأيام كان هناك حديقة جميلة ممتلئة بالزهور والفراشات والطيور الجميلة والحيوانات الطيبة.

وكان من ضمن الحيوانات قنفذ صغير كان محبوب جداً بين أصدقائه وكانوا يحبون اللعب معه إلا كان هناك عيب واحد.

هو أن ظهر القنفذ ملئ بالأشواك فكان كل ما يريد اللعب ولكن يتأذى أصدقائه دون أن يقصد فقد خلقه الله بهذه الأشواك لحمايته لأن القنفذ كائن صحراوي.

فكان كل ما يلعب معه أصدقائه يتأذون من هذه الأشواق وتتقطع لعبهم بسبب هذه الأشواك فأحيانًا تقطع الكور التي يلعبون بها وأحيانًا تنجرح أيديهم من أشواكه.

قرر القنفذ من عدم اللعب مع أصدقائه لأنه يقوم بأذيتهم وهنا قرر أن يحبس نفيه في منزله.

ومرت الأيام وتغيب وسأل أصدقائه عن لماذا لم يأتي القنفذ للعب معانا سمعوا أنه يخاف عليهم من الشوك الذي في ظهره فقرر أن يحبس نفسه في البيت رغم أنه يحب أصدقائه ولا يريد أن يبعد عنهم.

عندما سمعوا أصدقائه هذا الخبر قرروا أن يحضروا له هديه جميلة.

وبالفعل أشتروا الهدية وذهبوا بها إلى القنفذ.

عندما طرقوا الباب أخذ القنفذ بالبكاء لأنه تشوق لرؤية أصدقائه.

فقدموا له الهدية فتح القنفذ الهدية وجدها علبة مليئة بالفلين فاستغرب ولم يفهم لماذا هذا الفلين.

شرحوا له أصدقائه وقالوا أن هذا الفلين سنقوم بوضعه فوق ظهرك حتى تستطيع اللعب معانا.

بعد ذلك قاموا أصدقائه بوضع الفلين على الشوك كله وحضنوه حضن كبير وأخذوه معهم في الحديقة ولعبوا سويًا حتى تعبوا.

وهنا تعرف قيمة الصداقة والصديق وكيف يقف الصديق بجانب صديقه في وقت الشدة.

قصة الأسد والأرنب

في يوم من الأيام كان هناك أسد جائر يأكل جميع الحيوانات ويعذبهم وكان يظلمهم.

اتفق الحيوانات على حبس الأسد بخطة ذكية وبالفعل قاموا بحبس الأسد في القفص.

ومع مرور الوقت كان هناك ارنب يمر من أمام قفص الأسد ونادى علية الأسد بصوت ضعيف وقال له يا أرنب أرجوك أفتح لي الباب.

قال له الأرنب لا أنا إذا فتحت لك الباب ستأكل جميع من في الحديقة قال له الأسد لا والله فقد تعلمت الأدب فأنتم أصدقائي.

وأنا لم أقم بأذيتكم مرة أخرى.

صدق الأرنب كلام الأسد وقام بفتح الباب للأسد.

أول ما فعله الأسد قام بمسك الأرنب وقرر أن يأكله أخذ الأرنب بالصراخ حتى ينقذه أصدقائه.

سمع الثعلب صوت الأرنب وصراخة وأسرع لإنقاذ الأرنب بفكرة رائعة قال الثعلب للأسد سمعت أنك أيها الأسد كنت محبوس في هذا القفص.

قال له الأسد نعم.

قال الثعلب وكيف وأنت كبير بهذا الحجم هل يسعك القفص.

قال له الأسد نعم وذهب ودخل داخل القفص حتى يبين له أن القفص كبير بسرعة قام الثعلب وأغلق باب القفص وقال الثعلب للأرنب لا تصدق الأسد مرة أخرى فهو مكار.

قصة الأسد والفأر

في يوم من الأيام كان هناك أسد نائم في الغابة وكان هناك فأر يلعب على ظهر الأسد ويتنطط.

بعد ذلك تضايق الأسد من الفأر وأمسك به وحاول أن يأكله صرخ الفأر وأعتذر وقال له لم افعل ذلك بعد اليوم سألعب بعيد.

ووعده أن وقع الأسد في ضيق سأحرره.

ضحك الأسد وقال وكيف لفار صغير يساعد أسد بحجمي وهيبتي.

قال له سأقف بجانبك.

مرت الأيام وجاء مجموعه من الصيادين وحاولوا في اصطياد السد وحاول الهروب ولكن الصيادين تمكنوا منه.

وجد الفار الأسد مربوط فذهب مسرعًا لإنقاذه لأنه تذكر وعده وقام بقضم الحبال حتى قطعها وفر الأسد هاربًا.

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