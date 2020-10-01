قطر تسجل 199 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 125959 إصابة، إذ وضعت جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.

وأشارت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 212 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 122911.

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