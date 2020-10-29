قطع رأس امرأة بهجوم كنيسة نوتردام في فرنسا

المواطن - متابعة

أفادت مصادر إعلامية بمقتل مهاجم حاول تنفيذ هجوم إرهابي بعد الهجوم الذي نفذه شخص في كنيسة نوتردام في فرنسا قبل ساعات وتسبب في وفاة شخصين.

هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام

وأغلقت فرنسا دور العبادة وأعلنت أنها تتعامل مع حادث إرهابي فيما قال عمدة نيس في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “أ نا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت المهاجم، كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام“.

وقال كريستيان استروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، إن من بين ضحايا هجوم الطعن الذي استهدف كنيسة نوتردام، كانت امرأة قُطع رأسها داخل الكنيسة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عمدة نيس لقناة BFMTV المتعاونة مع CNN حيث قال: “يبدو مما ظهر في التحقيقات الأولية للشرطة أن امرأة كانت داخل الكنيسة قطع رأسها، أما بالنسبة لباقي الضحايا فلا يمكننا الإدلاء بأي شيء في الوقت الحالي”.

تفاصيل هجوم كنيسة نوتردام

وبدأ الهجوم منذ قليل وفقًا للتقارير الفرنسية المحلية وذلك قبل أن تجتاح الشرطة المنطقة وتلقي القبض على المهاجم، وكتب عمدة المدينة كريستيان إستروزي على تويتر: أنا في الموقع مع الشرطة الفرنسية التي اعتقلت منفذ الهجوم، متابعًا: أؤكد أن كل شيء يشير إلى أنه هجوم إرهابي في كنيسة بازيليك نوتردام دي نيس.

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