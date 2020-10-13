قوى الأمن بحائل يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

المواطن - عارف السويدي - حائل

دشن مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل المقدم عادل العبداللطيف حملة التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

وتهدف الحملة إلى تقديم التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة عند إصابتهم بالإنفلونزا الموسمية والحملة تستهدف الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية من الكوادر الصحية، والحوامل والأطفال من عمر 6 أشهر إلى ما دون سن 5 سنوات والذين يعانون من الأمراض المزمنة كمرضى السكري والقلب والكلى وغيرها من الأمراض؛ حيث أفادت الدراسات بأن تطعيم الإنفلونزا يحد من انتشار العدوى داخل المجتمع ويقلل احتمالية الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا بنسب عالية.

والجدير بالذكر أن هذه الحملة مستمرة لمدة أسبوعين.

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