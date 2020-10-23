كارتيرون يُجيب .. كيف هزم النصر في 3 خطوات ؟

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ التعاون في إلحاق الهزيمة الثانية لـ النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستخدام المدرب الفرنسي 3 خطوات، وذلك من أجل الفوز على العالمي وهي: ” استغلال غياب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، واعتماد الطريقة الدفاعية المثالية بعد طرد لاعب من التعاون في الدقيقة التاسعة، بالإضافة إلى استغلال القوة الجسدية للمهاجم الكاميروني تاوامبا، الذي بذل جهدًا بدنيًا كبيرًا وأرهق دفاعات نادي النصر”.

ذكاء كارتيرون يحسم الفوز لـ التعاون

وتمكن المدرب الفرنسي من فك الشفرة الدفاعية للنصر، ليخترق من العمق، وينجح في تسجيل هدف قاتل منح به التعاون النقاط الثلاث الثمينة.

وكان باتريس كارتيرون تولى تدريب التعاون لمدة موسمين، قادمًا من نادي الزمالك المصري.

رسالة حمدالله لـ جماهير النصر

من جانبه وجّه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون أمس الخميس بالجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “لـ جماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى بإذن الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، وأعدكم سنفرح كثيرًا بإذن رب العالمين”.

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