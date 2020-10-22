كاريلو متخصص هز الشباك في ملعب أبها

المواطن - مروة نبيل

واصل البيروفي أندريه كاريلو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات التي يخوضها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

كاريلو يواصل هز الشباك

ونجح النجم البيروفي في هز الشباك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول في مباراة أبها ضد الهلال التي أُقيمت، اليوم الخميس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشاد حساب دوري محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” باللاعب البيروفي، وعلق قائلًا: “بالتخصص.. لاعب الهلال كاريلو يزور شباك أبها للمرة الثانية على التوالي”.

ولفت حساب البطولة الرسمي، إلى أن النجم الهلالي نجح في التسجيل بنفس الملعب 3 أهداف في الـ3 مباريات التي لعبها هناك، حيث تمكن من هز شباك أبها مرتين، وسجل هدفًا أمام فريق ضمك.

أبها ضد الهلال

وانتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الهلال في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره ضمك في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب أبها مع الاتفاق.

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