كاريلو ينعش مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك البيروفي أندريه كاريلو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب تواجده مع منتخب بلاده.

كاريلو يُشارك في التدريبات:

وتواجد كاريلو في مران الهلال اليوم بعد خروجه من العزل الصحي الذي كان يخضع له مؤخرًا، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم.

وغاب النجم البيروفي عن أولى مباريات الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم ضد العين الصاعد حديثًا، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد سجله علي البليهي.

الهلال يستعد لمواجهة أبها:

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التدريبات الجماعية اليوم بعد أن منحهم الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو راحة بالأمس، وأدى المشاركون بصفة أساسية في مباراة العين مرانًا استرجاعيًّا.

وأجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا تركز على الجانبين اللياقي والفني، وشارك سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل أداء برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لتواجده خلال الفترة المقبلة.

وفرض رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة الثنائي سالم الدوسري وحمد العبدان، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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