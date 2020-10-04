كانستين كريم مضاد للفطريات

من الكريمات الموضعية كانستين كريم مضاد للفطريات هو كريم موضعي يوضع على مكان الفطريات والالتهابات مما يؤدي إلى تخفيفها تدريجياً حتى تنتهي نهائياً.

الاسم الصيدلي أو الاسم العلمي

كانستين كريم – Canesten Cream

كانستين كريم مضاد للفطريات والمادة الأساسية والفعالة فيه هي مادة كلوتريمازول ومادة ايميدازول وهو مضاد حيوي واسع المجال يساعد في تهدأ من الالتهابات الناتجة عن الفطريات والجراثيم الموجودة على الجلد فهو يعمل كطبقة عازلة بين الجلد وهذه الفطريات.

دواعى الاستعمال

كانستين كريم مضاد للفطريات له استخدامات كثير ويستخدمه أيضًا جميع الأعمار والفئات.

له استخدامات كثير ويستخدمه أيضًا جميع الأعمار والفئات. يساعد كانستين كريم مضاد للفطريات في القضاء على الفطريات الموجودة بالرأس.

في القضاء على الفطريات الموجودة بالرأس. يستخدم كمضاد حيوي في تخفيف التينيا الموجودة عند الرقبة.

يستخدم أيضا في علاج الفطريات التي توجد بين أصابع اليد والقدم من كثرة استخدام الماء.

يستعمل في علاج التهاب بين الفخذين (التسلخ) للإنسان من كثرة المشي.

يستخدم في معالجة الأظافر وأمراض الجلد الأخرى مثل الطحالب.

يستعمل في القضاء على حبوب أثناء الدورة الشهرية وحبوب الشباب.

ويستخدم في معالجة الفطريات الموجودة عند الأطفال مكان الحفاظ.

يستخدم في معالجة الفطريات الموجودة عند المرأة أسفل الثدي في الصيف.

الجرعة وطريقة الاستعمال

هي جرعة عادية ولبَيس له محددات إلا تحت إشراف الطبيب.

وفي البداية يتم قلب الغطاء في الجهة الأخرى واختراق فتحته الأنبوبة ويتم هي تدليك المكان المصاب بالفطريات من مرتين لثلاث مرات يومياً لمدة أسبوع.

إذا كانت الإصابة في القدمين يتم غسلها بالماء الدافئ جيدًا وتنشيفها ويتم وضع الكريم وتدليكها بكل هدوء.

يختلف مدى استخدام الكريم على حسب نوع الإصابة بالفطريات إذا كانت فطريات شديدة او فطريات عادية بسيطة.

يستخدم في حالة الاستعمال الظاهري فقط.

لا يستخدم في الأماكن الحساسة (كالعين والفم والأنف).

في مواضع استخدامه في الأماكن الحساسة للنساء أو الرجال بعد استشارة الطبيب.

يجب استخدام وسيلة لمنع الحمل لأن هذا الكريم يفسد من مفعول حبوب منع الحمل أو استخدام الواقي الذكري حتى تتحسن وتشفي تمامًا ويستخدم لمده ٤:٥ أيام متتاليين.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد عند بعض النساء فطريات والتهاب وتستخدم كريم كانستين فيجب عليها أن تبدأ استخدام الكريم بعد انتهاء الدورة الشهرية ب ٣ أيام على الأقل.

إذا نسيت استخدام الكريم يتم استخدامه وتكملة باقي الجرعات في الوقت الذي يحدده الطبيب.

الآثار الجانبية

ليس له أضرار جانبية.

في بعض الحالات الشاذة مثل ظهور بقع حمراء أو الشعور بالحرقان والتهيج للمنطقة المصابة لذا يجب التوقف عن الدهان واستشارة طبيب جلدية متخصص.

يجب تجربة الكريم على موضع صغير قبل الاستعمال للكشف عن الحساسية.

موانع الاستعمال

توجد بعض الموانع التي لا يجب على الفرد استخدام الكريم في حالة وجود إحدى تلك الموانع الموضحة من خلال موقع المواطن.

لا يستخدمه الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة أو حساسية من مكونات كانستين كريم أو المادة الفعالة.

من الأفضل عدم استخدام هذا الكريم للمرأة الحامل أو أثناء فتره الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤدى إلى أضرار على صحة الطفل الصغير لذلك يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة المعاينة.

في حالة وجود حساسية للأطفال الصغار من مواد تكوين الكريم وهي مادة كلوتريمازول.

التداخلات الدوائية للعقار

كانستين كريم مضاد للفطريات هو كريم موضعي يوضع على المكان المصاب بصفة فردية وليس له أي تفاعلات أو أضرار أخرى.

مما يتكون كانستين كريم مضاد للفطريات

يحتوي على 0.2 من المادة الفعالة وهي مادة كلوتريمازول لكل 20 جرام من الكريم.

ما هي أشكال كانستين كريم

يوجد له عدة أشكال منها (الكريم /الأقراص/ اللبوس/قطرة للأذن) تعرف عليهم أكثر.

أولًا الكريم ويوجد نوعان

كريم موضعي (كريم كانستين).

اسبراي بخ على الأماكن المصابة (constant Spray).

ثانيًا الكبسولات

هذه الكبسولات تأخذ عن طريق الفم ولا ضرر منها أن أخذها المصاب دون طعام فليس لها أضرار سلبية ويفضل أخذها بالماء حتى لا تتفاعل موادها مع أي شيء.

ثالثًا اللبوس

كانستين لبوس شكا أقراص لبوس تأخذ في المقعدة ويفضل أخذها ليلا في حالة الفطريات والالتهابات الشديدة.

رابعًا قطره كانستين

هي قطرة على هيئة محلول وهي قطرة الأذن توضع عند التهاب الأذن أو وجود فطريات وتأكل بالأذن ويوضع من 3:4 نقط يوميا لمده ٣ ايام متتاليين.

طريقة التخزين

طريقة تخزين الدواء وحفظه هي من أهم ما يجب على الفرد الاهتمام بها فقد يصبح الدواء غير صالح للاستخدام في حالة التخزين الخاطئ له.

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

يحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس والأماكن الرطبة.

درجة الحرارة المستحب لحفظ الكريم هي لا تزيد عن 30 درجة مئوية.

المتابعة المستمرة لتاريخ الصلاحية ويجب التأكد قبل استخدام الكريم منها.

الشركة المنتجة لهذا الكريم

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بتصريح من باير ليفركوزن بألمانيا.

ما هو سعر كانستين كريم

يوجد كانستين كريم في جميع الصيدليات بالعالم العربي وموجود أيضًا المملكة العربية السعودية ويصل سعره الى 19 ريال سعودي.

قد تجد الدواء بسعر أخرى في أماكن مختلفة في المملكة العربية السعودية لذا فهذا السعر التقريبي له والذي يجب البيع به ويتداول في الكثير من الأماكن.

ما هي مجموعة المبيضات والفطريات التي يعالجها كريم كانستين

هي مجموعة من الفطريات التي تتواجد على جلد الإنسان نتيجة التعرق والحرارة من ضيق الملابس أو من مزيل العرق التي يسبب الفطريات تحت الإبط أو لبس الأحذية لفترات طويلة يسبب فطريات بين الأصابع.

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