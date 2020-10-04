كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

أحيانًا تصاب ببعض الفطريات في الأماكن الحساسة وكبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية واحد من أهم العلاجات الفعالة في ذلك الأمر نظرًا لقدرته الفائقة على التخلص من تلك الفطريات السيئة.

طريقة عمل كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

يوضح لنا موقع المواطن الطريقة الصحيحة التي يعمل بها ذلك الدواء في القضاء على الفطريات وذلك من خلال أنه يمنع عمل الإنزيمات الخاصة بالفطر ويتسبب في وقفها وهذا بدوره يتسبب في القضاء على مثل هذه الفطريات وموتها وتشعر السيدة بالتحسن.

استخدامات أخرى لـ كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

إضافة لكون هذا الدواء مهم في التخلص من الفطريات المهبلية فإنه يتسبب في علاج أمراض أخرى والتي منها ما يلي:

من الممكن لهذا الدواء أن يتخلص من أي فطريات قد تنموا في منطقة الفم والقطبة الهوائية.

وأيضًا يتسبب الدواء في علاج العدوى الدماغية والتي تصيب الحبل الشوكي وهذا كنتيجة للإصابة بمرض الإيدز.

المرضى الذين يخضعون للعلاجات الكيماوية أو لعمليات زرع نخاع يتم وصف لهم هذا الدواء.

كذلك يوصف هذا الدواء كنوع علاجي لمرضى المسالك البولية والناسور.

مرضى الالتهابات الرئوية يتناولون ذلك الدواء.

وهو أيضًا مهم للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد وأمراض الكلى.

الجرعة الصحيحة من كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

هناك عدد من العوامل التي يتوقف عليها تحديد الجرعة المناسبة من ذلك الدواء ومن تلك العوامل ما يلي:

عمر الشخص المريض حيث أن الجرعة من ذلك الدواء تزيد بزيادة العمر ولكن لدرجة معينة حيث أن كبار السن تقل لهم الجرعة عن الأشخاص في عمر الشباب أيضًا تقل الجرعة للأشخاص الصغار بالسن.

وزن المريض من العوامل المهمة المحددة للجرعة المناسبة حيث أن الجرعة الصحيحة تزيد بكل زيادة واحد كيلو جرام من وزن الشخص المريض.

الحالة الصحية للشخص المريض يتوقف عليها تناوله للدواء من عدمه.

وجود أمراض مزمنة يعاني منها المريض من عدمه ومن تلك الأمراض معاناة المريض من أمراض الضغط أو السكر أو أمراض الكبد أو أمراض الكلى وغيرها من الأمراض.

تناول المريض لأدوية أخرى قد تعترض مع هذا الدواء لذا على المريض أن يخبر الطبيب بأي دواء أخر لأن ذلك الأمر قد يتسبب في الكثير من الضرر للشخص المريض.

ما هو الفعل المناسب عند أخذ جرعات كبيرة من كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

قد ينسى البعض الجرعة المفترض تناولها من هذا الدواء مما يجعله يظن أن الجرعة الزائدة منه لا تضر أو تسبب أي مشاكل والبعض عنده يقين أن الجرعات الزائدة تسرع من العلاج للمرض وهذا ما هو إلا جهل بطريقة عمل الدواء ولكن في حال أخذ جرعة زائدة من الدواء فعليه الآتي:

أول ما يجب القيام به هو أن يقوم المريض بالترجيع على الفور لتنظيف بطنه من تلك الجرعة الزائدة وتقليل الأثر السام للدواء وبعد ذلك يجب أن يقوم المريض بتناول الكثير من الماء من أجل تخفيف هذا الدواء في المعدة وإن كان يتوفر عنده لبن طازج يقوم بتناوله.

من المفضل بعد عمل تلك الإسعافات الأولية أن يقوم المريض على الفور بالتوجه إلى أقرب مستشفى من أجل عمل اللازم واستكمال باقي العلاج.

الأعراض الجانبية الناتجة عن كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

تلك الأعراض الجانبية لمستخدمين هذا الدواء نادرة الحدوث ونسبته ظهورها قليلة جدًا وقد يظهر على المريض واحد أو أكثر من تلك الأعراض ومن تلك الأعراض ما يلي:

في حال أخذ الشخص المريض جرعة ذائدة فإنه قد يصاب بشيء من الهلاوس السمعية والبصرية وقد ينتابه الكثير من عدم الثقة بالنفس وقد يشك فيمن حوله أو ما يسمى في علم النفس أنه يصاب بجنون العظمة.

يشعر المريض أحيانًا بالكثير من أوجاع في بطنه وتكون تلك الأوجاع مصاحبة لحدوث الإسهال الحاد وعدم الرغبة في تناول الطعام مع الصداع في الرأس والذي ينتج عنه عدم القدرة على التركيز وخلل في الرؤية وتمييز الأشياء.

يحدث تسارع في الجسم في زيادة في إنتاج الناقل الأميني المعروف طبيًا باسم ألانين كما يكون ذلك مصحوب وبشكل فعال في حدوث الزيادة في المستويات من الأسبارتات وأيضًا تزيد مستويات قلوية الدم نتيجة لارتفاع نسبة الفوسفاتيز.

يجد المريض صعوبة في الهضم ويتألم من أي طعام يتناوله ويبدأ ظهور على الجلد بقع طفحيه.

تحذيرات هامة عند استخدامك كبسولات ترايكونال لعلاج الالتهابات الفطرية

من الواجب مراعات النقاط التالية قبل الرغبة في تناول هذا الدواء ومن تلك الاحتياطات ما يلي:

يجب على المرضي الذين يعانون من مرض السكري وبخاصة لو كان هذا المرض متوارث عندهم في العائلة وليس عندهم القدرة الكاملة على أن يتحملوا التركيزات المرتفعة من المواد السكرية وبخاصة الجلوكوز أن يستشيروا الطبيب عند تناولهم لذلك الدواء.

مرضى القلب والشرايين وكذلك المرضى الذين لديهم مشاكل كبيرة في نسبة البوتاسيوم بالجسم يعد ذلك الدواء بمثابة الخطر الكبير عليهم لأن ذلك الأمر قد يسبب لهم ذلك الدواء فشل في دقات القلب.

من يعانون من مشاكل كبيرة في الكلى ووظائفها فإن تناول ذلك الدواء يتسبب في زيادة تلك المشكلة لديهم مما قد يعرضهم للموت المفاجئ.

من يستخدمون دواء هالوفانترين فإن تناول دواء ترايكونال بالنسبة لهم من أخطر الأشياء لأنه قد يتسبب في حدوث زيادة شديدة بضربات القلب وهذا يلزم نقلهم للمستشفى على الفور.

أيضًا من يتعاطون إنزيمات السيتوكروم P450 قد يتعرضوا لبعض المشاكل الصحية التي تكون مصاحبة لتناول دواء Triconal وهذا يلزمه أن يتم متابعة هذا المريض بشكل كبير.

شارك الخبر