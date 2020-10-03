كحيلان بعد خسارة النصر: القادم أجمل

المواطن - محمد سمعه

علّق الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر الأسبق، على خسارة العالمي بطاقة التأهل إلى الدور النهائي في دوري أبطال آسيا 2020.

رسالة كحيلان لجماهير الشمس:

وكتب فيصل بن تركي عبر حسابه في “تويتر” : “هارد لك لجماهير العالمي والإدارة واللاعبين والجهاز الفني قدموا عمل كبير ونشكر أعضاء الشرف جميعهم على هذا الدعم والقادم أجمل بحول الله”.

وصعد فريق بيرسبوليس الإيراني إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب فريق العالمي، في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النصر يخسر بطاقة التأهل للدور النهائي:

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

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