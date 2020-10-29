كريستيانو رونالدو غاضب بسبب غيابه عن مباراة يوفنتوس ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي غضبه، وذلك بعد أن غاب عن مباراة يوفنتوس ضد برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021.

وعلّق رونالدو عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: “فحص كورونا، هذا مجرد هراء، أنا بخير لماذا أغيب عن مباراة برشلونة ؟”.

إيطاليا تُخطط للتحقيق مع كريستيانو رونالدو

وكان فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي قال بأن رونالدو سيُحقق معه من قبل النيابة العامة الإيطالية، وذلك بسبب خرقه لقواعد الحجر الصحي، بعد أن تم الإعلان عن إصابته بـ كورونا خلال تواجده بإحدى معسكرات المنتخب البرتغالي.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد برشلونة بفوز البارشا بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021.

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط قوي من لاعبي برشلونة، الذين قاتلوا بكل قوة لإحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحاول يوفنتوس الإيطالي خلال الشوط الأول من المباراة لإحراز الهدف الأول، حيث سجل اللاعب الإسباني ألفارو موراتا هدفين لليوفي، ولكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل. وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وبرشلونة بتقدم البارشا بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني من المباراة استمر الحظ العاثر للمهاجم الإسباني موراتا الذي سجل هدفًا ثالثًا في شباك برشلونة بالدقيقة الـ55، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. ولم يستغل الفرنسي أنطوان جريزمان كرة جاءت له بالدقيقة الـ76، حيث أهدر فرصة إضافة الهدف الثاني لـ برشلونة بعد تمريرة متقنة من ميسي. وعند حلول الدقيقة الـ85 من عمر مباراة اليوفي ضد برشلونة، طُرد اللاعب التركي ديميرال لاعب يوفنتوس بعد تدخله القوي على أحد لاعبي برشلونة. وحصل برشلونة على ركلة جزاء بالدقيقة الـ90، بعد خطأ من أحد لاعبي اليوفي ضد أنسو فاتي لاعب برشلونة، ليُسجلها ميسي في شباك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس. إنجازات رونالدو في دوري أبطال أوروبا وسبق لـ كريستيانو رونالدو الفوز بـ دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات، بواقع مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و 4 مرات مع نادي ريال مدريد الإسباني. وكان ميسي وجه رسالة لـ كريستيانو رونالدو قبل لقاء يوفنتوس ضد برشلونة، وتمنى فيها الشفاء العاجل للنجم البرتغالي بعد إصابته بـ كورونا.

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