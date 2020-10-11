كريستيانو رونالدو يُحدد موعد اعتزاله الدولي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة نادي يوفنتوس الإيطالي، موعد اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده.

وتحدث رونالدو في تصريحات تلفزيونية قائلًا: ” أتوقع أن كأس العالم المقبل 2022 سيكون الأخير لي مع منتخب البرتغال، لقد حققت ما يكفي”.

المشاركة الأولى لـ كريستيانو رونالدو مع البرتغال

وشارك رونالدو للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي في بطولة أمم أوروبا عام 2004 التي أُقيمت في البرتغال آنذاك، وخسر المنتخب البرتغالي المباراة النهائية أمام منتخب اليونان بهدف دون رد.

ونجح رونالدو بعد 12 عامًا في قيادة المنتخب البرتغالي للفوز بلقب كأس أمم أوروبا 2016 الذي أُقيم في الأراضي الفرنسية، حيث فازت البرتغال على المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والضيافة.

أبرز إنجازات رونالدو

ويُعد رونالدو واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم بالعالم خلال آخر 16 سنة، حيث تُوج بـ دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات بواقع مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و 4 مرات مع ريال مدريد الإسباني، كما فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات.

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